Tajani e il G7: Lotta alla guerra ibrida e attacchi hacker da est

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani chiede al G7 di reagire agli attacchi cyber filorussi. L'Italia innalza la guardia nazionale per proteggere le infrastrutture critiche.

La minaccia della guerra ibrida e dei cyberattacchi ha colpito con forza l'Italia e l'intera Europa, costringendo le autorità nazionali a un riallineamento immediato delle difese strategiche. Gli attacchi informatici non si limitano più a singoli episodi isolati, ma coinvolgono trasversalmente settori vitali come i trasporti, il sistema sanitario, le comunicazioni e le infrastrutture critiche nazionali. Di fronte a questa escalation, l'apparato della sicurezza nazionale ha innalzato al massimo livello la propria allerta per contrastare un'emergenza che richiede risposte coordinate a livello istituzionale e politico.

Tajani denuncia strategia coordinata

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito pubblicamente che la ripetitività e la natura degli interventi evidenziano l'esistenza di una strategia orchestrata, attribuendo la responsabilità diretta degli attacchi agli hacker filorussi del gruppo No Name Che. L'obiettivo di questa campagna aggressiva è indubbiamente creare caos e destabilizzazione, con una direzione di provenienza che i vertici politici italiani individuano chiaramente nella Federazione Russa, definita come la fonte est di queste minacce.

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La dimensione personale di questa aggressione è stata confermata dallo stesso Tajani, che ha rivelato di essere stato oggetto di attenzioni mirate e di aver ricevuto minacce che si estendevano anche alle proprie famiglie. Sebbene la Direzione Generale abbia già avvisato il Ministro in precedenza, la gravità della situazione è confermata dal fatto che si tratta di una minaccia intenzionale volta a intimidire, sebbene non deve portare a piegare la testa alla pressione esterna.

Richiesta di azione unificata al G7

Per contrastare efficacemente questa minaccia transnazionale, Antonio Tajani ha dichiarato la necessità di una reazione che sia simultaneamente politica e tecnologica, superando la mera gestione dell'emergenza. Il Ministro degli Esteri ha espresso pubblicamente l'auspicio che possa arrivare un segnale forte e unificato da parte del Gruppo dei Sette, riconoscendo che la difesa delle democrazie occidentali richiede una risposta collettiva e non frammentata.

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Oggi, a Parigi, il vertice del G7 dedicherà la sua discussione proprio alla guerra ibrida, analizzando gli attacchi registrati nei giorni scorsi non solo in Italia e in Europa, ma anche in Sud America. La certezza che dietro questi eventi vi sia una strategia precisa ha spinto l'Italia a cercare un allineamento con gli alleati principali per definire nuove strategie di deterrenza e difesa informatica condivisa.

Decisioni operative in Italia

Il governo italiano ha assunto posizioni ferme, dichiarando che non si lascerà intimorire dalle azioni ostili né dai tentativi di destabilizzazione. Il Paese ha già innalzato il livello di allerta sin dal primo gennaio dello scorso anno e sta lavorando intensamente attraverso il Ministero degli Esteri e gli organi competenti per garantire la sicurezza nazionale. L'Italia si pone come una delle nazioni più capaci di respingere gli attacchi provenienti dal gruppo No Name Che e da eventuali altri attori che mirassero al sistema di difesa informatico e industriale.

In risposta diretta all'ondata di cyberattacchi, è stata convocata per domani una riunione urgente al Viminale del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'incontro avrà come obiettivo principale la valutazione dei rischi cyber e l'adozione di misure immediate. Parallelamente, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che segue da vicino l'emergenza hacker, effettuerà un punto della situazione dettagliato nei prossimi giorni per aggiornare le strategie difensive.