Acida polemica tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il vicepresidente del Consiglio Matteo Renzi durante un dibattito in Senato sugli interventi in Libia e le accuse reciproche.

Una vivace polemica ha segnato i lavori del Senato, vedendo contrapporsi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il vicepresidente del Consiglio, Matteo Renzi. Lo scontro verbale è esploso durante l'esame di una questione riguardante gli interventi militari italiani e alleati sulle coste libiche.

Accuse sulla risposta del giorno dopo

Matteo Renzi ha attaccato direttamente il titolare della Farnesina per come ha gestito le interrogazioni parlamentari. Renzi ha sottolineato che il ministro avrebbe fornito spiegazioni sul giorno successivo agli eventi, omettendo la risposta diretta alla domanda iniziale. "Caro signor ministro, le ho chiesto espressamente di raccontarci cos'è successo", ha dichiarato Renzi. Ha aggiunto che le risposte di Tajani seguono sempre uno schema precostituito, citando telefonate effettuate solo dopo.

Also read Crisi Libia: il governo Meloni nega di sapere, Salvini attacca Tajani e il nodo russo

Il vicepremier ha definito il comportamento del collega come quello di un "ministro del giorno dopo", paragonandolo a una pillola che agisce in ritardo. Renzi ha rilevato che le argomentazioni di Tajani erano deboli e mancavano di un minimo di dignità istituzionale nell'affrontare questioni così serie. Ha affermato che il suo collega ha evitato di dare la risposta diretta necessaria al vicepresidente del Consiglio.

Dignità e critiche agli interventi militari

La polemica si è estesa anche al merito degli interventi stessi. Renzi ha precisato che gli alleati che partecipano in Libia meritano indubbiamente una pace giusta e duratura. Tuttavia, ha sottolineato che quando commettono errori o azioni non dovute, devono essere chiaramente redarguiti per quanto fatto. Le critiche miravano a sottolineare la necessità di chiarezza e responsabilità nelle azioni militari condivise.

Advertisement

Ancora prima della replica ufficiale, il ministro degli Esteri ha respinto le critiche, definendo le parole di Renzi come "improperi". Ha dichiarato esplicitamente di non rispondere a tali insulti. Nonostante la frase iniziale pacata, la tensione tra i due leader politici è rimasta alta, creando un clima di forte opposizione nel dibattito parlamentare.

Il gesto del dito alla bocca e le polemiche sui microfoni

L'atmosfera è diventata ulteriormente tesa quando i microfoni sono stati spenti. In questa fase, il ministro Tajani ha espresso il suo disaccordo con un gesto simbolico, portandosi il dito alla bocca. Questo movimento è stato interpretato da molti presenti come un tentativo di intimare il silenzio a Matteo Renzi durante l'intervento. La bagarre si è accesa proprio in questi momenti di chiusura audio.

Questo gesto ha incendiato gli animi tra i gruppi parlamentari vicini a Renzi. L'azione del ministro è stata vista come un atto di superiorità o di chiusura al dibattito. La reazione dei renziani è stata immediata e forte, portando a un clima di tensione che ha coinvolto l'intera aula parlamentare in quella seduta specifica.

Spiegazioni successive di Tajani e Sensi

Dopo la seduta, Antonio Tajani ha parlato con i cronisti mentre lasciava palazzo Madama. Ha cercato di precisare che il gesto del dito alla bocca non era diretto verso Renzi, ma verso un altro parlamentare. Ha identificato specificamente Filippo Sensi come il destinatario del suo richiamo al silenzio. Tajani ha affermato di aver parlato direttamente con Sensi durante l'uscita dal palazzo istituzionale.

Advertisement

Il ministro ha dichiarato di aver censurato il comportamento di Sensi in aula. Ha definito tale condotta triste, scomposta e inaccettabile rivolgendosi al vicepremier nelle sue dichiarazioni successive. La giustificazione offerta serviva a distanziare le accuse di insulti reciproci, spostando il focus su un altro deputato. Tuttavia, l'immagine del gesto diretto verso l'area di Renzi rimane un punto focale della narrazione politica attuale.