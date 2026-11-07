Tajani: hacker filorussi hanno venduto i suoi dati per sostegno all'Ucraina

Antonio Tajani denuncia la vendita dei suoi dati sul dark web da parte di hacker filorussi, collegando l'attacco al sostegno italiano all'Ucraina. Una posizione condivisa dal premier Meloni.

Il vice primo ministro e ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha annunciato sabato 7 novembre la pubblicazione dei suoi dati personali sul dark web. Secondo l'altolato politico, questa violazione informatica sarebbe stata orchestrata da gruppi di hacker filo-russi. La decisione di rendere pubblico questo attacco cibernetico è strettamente correlata al forte sostegno fornito dal governo italiano alla causa ucraina in corso.

Collegamento tra ciberattacco e politica estera

Antonio Tajani ha specificato tramite un post sulla piattaforma X che la sua esposizione come bersaglio è una diretta conseguenza del suo impegno a sostenere in modo trasparente la libertà e l'indipendenza di uno Stato sovrano. L'obiettivo degli attaccanti non si limiterebbe solo alla pubblicazione di informazioni, ma mira a ottenere ulteriori dettagli sensibili riguardanti il ministro e la sua famiglia, disponibilità al pagamento per tali dati inclusi.

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Il contesto di questa operazione di spionaggio digitale emerge chiaramente come una rappresaglia alle iniziative intraprese dal Ministero degli Affari Esteri per potenziare le difese di cybersecurity nazionali. L'attacco rappresenta quindi una risposta coordinata agli sforzi istituzionali volti a blindare i sistemi informativi contro intrusioni esterne.

Reazione immediata del governo e dell'opposizione

La prima ministra italiana Giorgia Meloni ha espresso immediatamente il suo pieno appoggio ad Antonio Tajani dopo la divulgazione della notizia. La leader del governo ha definito la vendita di informazioni riservate riguardanti i pubblici ufficiali come una questione di seria preoccupazione, ribadendo la linea ferma del paese nel supportare Kyiv.

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Meloni, riconfermata come una delle sostenitrici più convinte dell'Ucraina tra i leader occidentali, ha sottolineato la gravità dell'incidente. La sua dichiarazione contribuisce a isolare ulteriormente le possibili origini dell'attacco, presentandolo come un attacco alla stabilità democratica piuttosto che come un fenomeno isolato.

Per quanto riguarda la risposta ufficiale da Mosca, la Federazione Russa non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull'incidente. Questa assenza di dichiarazioni è coerente con la posizione storica del Cremlino, che ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento in attacchi informatici o operazioni di hacking condotte all'estero contro governi stranieri.

Dettagli tecnici e natura della minaccia

Le indagini condotte dalle autorità competenti hanno rivelato che i dati trafugati si trovano in una sezione del dark web accessibile esclusivamente tramite la rete Tor. Questa scoperta è emersa nell'ambito delle attività di monitoraggio continue condotte dalle agenzie preposte alla sicurezza informatica, che hanno identificato la presenza materiale dei file rubati.

Analizzando gli screenshot raccolti da Reuters, è emerso che l'immagine di Antonio Tajani figura tra un elenco di diciotto cittadini definiti ostili alla Federazione Russa. Questa lista non include solo figure politiche di spicco, ma contempla anche esperti di cybersecurity, indicando una strategia mirata a colpire i difensori delle infrastrutture digitali.

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Conseguenze per la sicurezza nazionale

La divulgazione di questi dati pone nuove sfide per la gestione della crisi digitale in Italia. La capacità degli hacker di raccogliere fondi tramite la vendita di informazioni su figure chiave del governo suggerisce una sofisticazione crescente nelle tattiche di guerra ibrida.

Il caso solleva interrogativi urgenti sulla protezione dei dati sensibili dei funzionari pubblici in un'era di conflitti digitali sempre più pervasivi. La collaborazione tra le forze dell'ordine e le agenzie internazionali diventerà cruciale per prevenire futuri episodi simili e garantire la continuità operativa delle istituzioni statali.