Tajani ringrazia i consoli: 'Siete i sindaci d'Italia nel mondo'

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla Conferenza dei Consoli alla Farnesina, ha elogiato il lavoro dei diplomatici italiani all'estero, definendoli 'sindaci d'Italia nel mondo' e sottolineando l'importanza della riforma del Ministero per migliorare l'assistenza ai connazionali.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto la Conferenza dei Consoli alla Farnesina con un discorso carico di gratitudine e riconoscimento per il lavoro svolto dai diplomatici italiani all'estero.

Rivolgendosi ai consoli presenti, Tajani li ha definiti 'i sindaci d'Italia nel mondo', sottolineando il loro ruolo cruciale nell'assistenza ai connazionali che vivono o si trovano temporaneamente all'estero. Il ministro ha evidenziato le difficoltà quotidiane che i consoli affrontano nel risolvere problemi complessi, ringraziandoli di cuore per l'impegno profuso.

Tajani ha anche ricordato la recente riforma del Ministero degli Esteri, entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno, che mira a potenziare e valorizzare ulteriormente il ruolo dei consoli come strumento fondamentale per aiutare i cittadini italiani sparsi nel mondo. La riforma, secondo il ministro, rappresenta un passo avanti significativo per rendere più efficiente la macchina diplomatica e per garantire un supporto più rapido ed efficace ai connazionali in difficoltà.

Il discorso si è inserito in un contesto di rinnovata attenzione verso la diplomazia consolare, considerata un pilastro della politica estera italiana. L'intervento del ministro ha toccato anche temi di cooperazione internazionale e di rafforzamento dei legami culturali ed economici tra l'Italia e le comunità italiane all'estero.

Tajani ha sottolineato come i consoli siano spesso il primo punto di contatto per i cittadini che si trovano in situazioni di emergenza, e ha elogiato la loro capacità di operare in contesti complessi e talvolta pericolosi. La Conferenza dei Consoli alla Farnesina si conferma quindi un appuntamento fondamentale per fare il punto sulla situazione della rete consolare italiana e per discutere le strategie future per migliorare i servizi offerti ai cittadini italiani nel mondo





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