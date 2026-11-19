Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi chiarisce la posizione su Taiwan al vertice APEC. Tensione diplomatica e sanzione economiche con Pechino.

Il primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato a Shenzhen, in Cina, che la posizione ufficiale del Giappone su Taiwan non subisce alcun cambiamento rispetto a quanto stabilito nel 1972. L'affermazione è stata fatta giovedì 19 novembre 2026 durante una conferenza stampa organizzata a margine del vertice dei leader economici dell'APEC. La dichiarazione mira a chiarire i malintesi sorti nelle relazioni bilaterali negli ultimi mesi.

Le parole di Sanae Takaichi giungono in un contesto diplomatico particolarmente teso. I rapporti tra la Cina e il Giappone sono rimasti congelati da novembre 2025. Questo periodo di stallo è iniziato dopo le dichiarazioni della premier giapponese su un potenziale attacco cinese. La premier ha specificato che non c'è nulla di nuovo nella dottrina di Tokyo riguardo alla questione taiwanese.

Also read Giappone valuta di autorizzare l'importazione di patate fresche dagli USA

Chiarezza sul Comunicato Congiunto Del 1972

Il governo di Tokyo si riferisce esplicitamente al Comunicato congiunto Giappone-Cina del 1972. Questo documento fondamentale ha istituito le relazioni diplomatiche formali tra i due stati asiatici. Sanae Takaichi ha ribadito che il Giappone comprende e rispetta pienamente la posizione di Pechino. Secondo tale posizione, Taiwan è considerata parte integrante del territorio cinese.

Tokaichi ha dichiarato con fermezza che non esiste alcun mutamento nella posizione ufficiale dello stato nipponico. La premier ha sottolineato come il rispetto delle strutture diplomatiche storiche rimanga una priorità. Questo chiarimento è essenziale per stabilizzare il dialogo tra le due nazioni durante il vertice internazionale.

Advertisement

Tensioni Diplomatiche E Sanzioni Economiche Di Pechino

Le relazioni sono state deteriorate da commenti fatti lo scorso anno da Sanae Takaichi. La premier aveva ipotizzato una risposta militare di Tokyo in caso di attacco alla Taiwan democratica. Pechino ha definito quelle parole scandalose e ha richiesto una formale ritrattazione. Le autorità cinesi hanno avvertito che il Giappone deve assumersi tutte le conseguenze se non verranno ritrattate.

La Cina ha risposto con misure economiche concrete e punitive. Sono state introdotte restrizioni alle esportazioni di minerali critici verso il Giappone. Inoltre, è stato imposto un divieto totale sulle importazioni di prodotti ittici giapponesi. Le autorità cinesi hanno anche esortato i propri cittadini a evitare viaggi di turismo nel paese nipponico.

Manca Incontro Bilaterale Con Xi Jinping

A differenza di altri leader mondiali presenti all'evento, Sanae Takaichi non ha avuto colloqui bilaterali con il presidente cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ad esempio, ha incontrato il leader cinese ai margini dell'APEC. La premier giapponese ha partecipato solo a brevi incontri formali per gli scambi di saluti con Xi.

Nonostante l'assenza di incontri ufficiali, Sanae Takaichi ha espresso gratitudine per l'invito ricevuto. Ha descritto la Cina come un vicino importante con cui è necessario interagire. La comunicazione rimane aperta nonostante la crisi politica attuale. Il Giappone punta al dialogo per superare le barriere imposte.

Advertisement

Impatto Economico E Prossimi Passi Diplomatici

Le sanzioni economiche cinesi continuano a gravare sui settori chiave del Giappone. Il divieto sui prodotti ittici danneggia gli esportatori di pesce locali. Le restrizioni sui minerali critici mettono a rischio le supply chain industriali. La comunità economica giapponese segue con attenzione ogni segnale diplomatico.

Il vertice dell'APEC offre un palcoscenico per tentativi di normalizzazione. La posizione di Takaichi sul 1972 è un tentativo di tornare alla base comune. L'assenza di un vertice bilaterale suggerisce che il processo di distensione richiederà tempo. La stabilità regionale dipende dalla capacità di gestire la complessità delle relazioni tra le potenze asiatiche.