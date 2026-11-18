I Take That aspirano ai titoli nobiliari britannici ma devono superare vecchi scandali fiscali. William usa le star per la strategia diplomatica e i principi del Galles.

I membri del gruppo musicale Take That, ovvero Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, si stanno avvicinando alla cerchia esclusiva di vip e leggende dello spettacolo che si è consolidata negli ultimi anni attorno ai principi del Galles. Questa prossimità riflette una strategia adottata da re Carlo e dai membri della famiglia reale per adattarsi a un mondo dominato dai social media, dove l'associazione con stelle famose aumenta significativamente la credibilità dell'istituzione monarchica rispetto all'opinione pubblica moderna.

Strategia diplomatica e presenza alle cerimonie

Il principe William ha utilizzato una strategia di comunicazione moderna che prevede la selezione di personaggi di alto profilo per fungere da megafono umano per le sue iniziative sociali e caritatevoli. La presenza di Barlow e dei suoi colleghi alla cerimonia che ha assegnato premi di un milione di sterline ciascuno a cinque soluzioni innovative per l'ambiente ha dimostrato come questi artisti generino attenzione mediatica e diano una forte spinta alla raccolta di fondi. In contesti ufficiali, la loro partecipazione diventa una mossa diplomatica che amplia la portata delle iniziative reali.

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Omaggio a Carlo e impegno ambientale

Durante il primo concerto del gruppo in India in oltre 35 anni di carriera, davanti a una platea di oltre cinquemila invitati a Mumbai, i membri del trio hanno cantato due brani tra cui il cavallo di battaglia del gruppo. Gary Barlow ha lodato William per il suo impegno contro i mali che attaccano il pianeta, rendendo inoltre omaggio a re Carlo che li aveva invitati alla cerimonia di incoronazione tre anni fa. Barlow ha dichiarato che tutti prendevano in giro Carlo per i suoi primi allarmi su problemi come le microplastiche, definendolo un vero pioniere che oggi viene seguito da William su altri livelli.

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Concorrenza con Harry e influenza hollywoodiana

La scelta di William di circondarsi di figure come l'attore hollywoodiano Rami Malek, l'attrice Simone Ashley, Robert Irwin esperto ambientalista australiano, e le attrici Cate Blanchett e Hannah Waddingham, è interpretata dai tabloid come una guerra di popolarità con il fratello Harry. Tuttavia, si tratta di collaborazioni richieste strategicamente per fascinare gli osservatori di faccende Royal e garantire un pubblico che la famiglia Windsor non riesce più a raggiungere da sola, assicurandosi inoltre la lealtà di star che temono di perdere credibilità rifiutando l'ospitalità della Corona.

Aspettativa dei titoli nobiliari e scandali fiscali

La presenza alla cerimonia preannuncia la possibile ricezione di onorificenze esclusive che garantiscono un posto nella storia, un obiettivo che i membri del gruppo aspettano da oltre un decennio come è accaduto a David Beckham. Tuttavia, la strada verso l'agognato titolo nobiliare è complicata da un vecchio scandalo legato a società create per ottenere sgravi fiscali fittizi, costringendo ciascun membro a restituire milioni di sterline all'Agenzia delle Entrate britannica e lasciando il gruppo in attesa di essere riabilitato prima di poter accedere ai privilegi della corte.