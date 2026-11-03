Tale e Quale Show anticipato: Carlo Conti sposta la puntata su Rai 1 per evento Forze Armate

Tale e Quale Show va in onda il 3 novembre su Rai 1. Carlo Conti anticipa la serata per permettere alla rete di trasmettere l'evento Insieme per le Forze Armate.

Il palinsesto di Rai 1 subisce una modifica eccezionale in vista della messa in onda della settima puntata di Tale e Quale Show. Il conduttore Carlo Conti ha annunciato che il programma non seguirà la consueta programmazione settimanale, ma andrà in onda stasera, martedì 3 novembre, con ventiquattr'ore di anticipo rispetto al previsto mercoledì. Questa decisione strategica mira a lasciare il palcoscenico televisivo principale a un'iniziativa di particolare rilevanza istituzionale e sociale dedicata alle Forze Armate italiane.

La motivazione dell'anticipo televisivo

La causa scatenante di questa inversione di programma è la programmazione speciale prevista per mercoledì 4 novembre. In quella serata, la rete pubblica intende trasmettere Insieme - La forza che unisce, un grande evento organizzato al Circo Massimo di Roma. L'appuntamento ha l'obiettivo di celebrare il ruolo cruciale delle Forze Armate nel contesto nazionale e internazionale. Per condurre questa serata di musica, spettacolo e riflessioni saranno presenti Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, insieme alle massime cariche istituzionali del Paese.

Also read Carlo Rambaldi stella Walk of Fame Hollywood effetti speciali

I nuovi membri della giuria speciale

Oltre allo spostamento della data, la settima puntata di Tale e Quale Show introduce due volti nuovi al tavolo dei giudici. Oltre al team fisso composto da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, la giuria viene affiancata da Serena Rossi e Nicola Savino. La presenza di questi due ospiti speciali aggiunge un elemento di novità e attesa per gli spettatori, che potranno vedere valutati da prospettive diverse le performance dei concorrenti in gara.

La classifica e le imitazioni in gara

La competizione riparte con un quadro aggiornato dopo la puntata del 28 ottobre, in cui Selma Ezzine ha conquistato il primo posto. La concorrente ha ottenuto 86 punti interpretando Dionne Warwick sulle note de La voce del silenzio, superando Andrea Perroni che ha chiuso al secondo posto con 82 punti nei panni di Amedeo Minghi. Chiude la classifica parziale Roberta Morise, terza con 73 punti grazie alla sua imitazione di Bonnie Tyler.

Advertisement

Per Selma Ezzine questo traguardo rappresenta la terza vittoria stagionale del programma. La serata odierna offre ai restanti concorrenti l'opportunità di recuperare terreno e riaprire la gara con nuove trasformazioni vocali e sceniche. Tra le attrazioni previste, torna il momento dei duetti impossibili interpretati da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Questa volta i due artisti metteranno alla prova la loro versatilità impersonando la coppia inedita Frank Sinatra e Lino Banfi.

Impegno sociale e ritorno alla normalità

La puntata non sarà dedicata esclusivamente alla competizione canora, ma includerà anche uno spazio significativo dedicato alla solidarietà. In occasione della campagna I Giorni della Ricerca promossa dall'AIRC, Carlo Conti, insieme ai giudici e ai protagonisti dello show, lancerà un invito diretto al pubblico per sostenere la ricerca contro il cancro. Questo messaggio di impegno civile si unisce alla tradizione del programma di avvicinare il grande pubblico a tematiche importanti.

Per quanto riguarda la programmazione futura, la modifica temporanea è temporanea. Dall'11 novembre Tale e Quale Show tornerà al suo slot abituale, tornando a essere trasmesso regolarmente ogni mercoledì alle 21.30 su Rai 1. Gli spettatori potranno quindi riprendere il filo della competizione nel consueto orario di prima serata, godendosi le prossime imitazioni con la regolarità a cui sono abituati.