Tallulah, figlia di Bruce Willis, rimuove scatto affettuoso condiviso sui social, definendolo troppo personale. L'attore è affetto da demenza frontotemporale dal 2023.

Tallulah Willis, figlia minore dell'attore Bruce Willis e dell'attrice Demi Moore, ha rimosso una fotografia condivisa sui propri canali social dopo poche ore dalla sua pubblicazione. L'immagine, che ritraeva l'artista seduto su una sedia a dondolo mentre abbracciava la giovane donna, era stata scattata durante un momento di grande tenerezza tra i due, osservando insieme un video del cantante Frankie Valli. La giovane, che ha 32 anni, ha inizialmente deciso di condividere questo istante perché emozionata dalla dolcezza della situazione, chiedendo a un presente di immortalare l'interazione speciale.

Rimozione post e scuse per invadenza

Dopo la pubblicazione, Tallulah ha deciso di cancellare la foto, definendola troppo intima per la condivisione pubblica. L'attrice ha spiegato di aver chiesto a qualcuno di scattare il ritratto dolcissimo durante quella visita speciale, senza inizialmente rendersi conto che il materiale fosse troppo personale per i propri follower. La giovane ha ammesso la sua mancanza di considerazione riguardo alla privacy del padre, riconoscendo che la foto avrebbe potuto essere percepita come un'invadenza della sua sfera privata.

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La salute di Bruce Willis e diagnosi

L'attore è infatti affetto da demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che colpisce principalmente i lobi frontali e temporali del cervello. Questa condizione altera il comportamento, la personalità, il linguaggio e le funzioni esecutive del paziente. La diagnosi ufficiale è stata resa nota dalla famiglia nel 2023, attraverso un comunicato stampa in cui si esprimeva dolore ma anche sollievo per aver ottenuto finalmente una risposta chiara sulla salute dell'uomo.

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Riconoscimento pubblico e supporto alla famiglia

Tallulah ha sottolineato come il pubblico ami profondamente il padre e abbia promesso di comportarsi meglio in futuro. Ha specificato che Bruce Willis resterà sempre l'eroe della famiglia, nonostante le difficoltà legate alla patologia. La giovane ha ribadito la sua consapevolezza della situazione, chiedendo scusa per la condivisione accidentale di un momento così riservato e assicurando di fare tesoro di questa esperienza per proteggere meglio l'immagine del padre.