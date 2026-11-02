Tamara Vannucci a Milano: Tarocchi, Coaching e Sviluppo Personale

Tamara Vannucci, filosofa e coach milanese, unisce tarocchi e business coaching. Scopri come i tarocchi di Marsiglia guidano soft skills e consapevolezza.

Tamara Vannucci è una figura di spicco nel panorama milanese della crescita personale e dello sviluppo professionale. Nata nel 1974, vive a Milano con il suo compagno Claudio e il loro pastore tedesco Zac. La sua formazione accademica è solida: è laureata in Filosofia presso l'Università Statale di Milano e possiede un dottorato in Scienze Sociali e Comunicazione Simbolica. Questa base intellettuale fonda il suo lavoro come Life Coach e Business Coach, dove integra la filosofia con strumenti tradizionali come i tarocchi.

La Filosofia Dietro I Tarocchi E I Simboli

Il percorso di Vannucci verso i tarocchi è iniziato per curiosità filosofica, vedendoli non come semplici oggetti divinatori ma come una sovrapposizione di archetipi e simboli storici. Queste immagini hanno attraversato la civiltà egizia, sono state filtrate nei secoli e riscoperte durante il periodo umanistico per poi essere reinventate nel Settecento. All'epoca dei Visconti-Sforza, a Milano nel Quattrocento, i tarocchi erano icone preziose, spesso donate in occasione di matrimoni o eventi importanti. In quel periodo erano noti anche come Trionfi, un riferimento al celebre poema allegorico di Petrarca, e fungevano sia da giochi di carte che da opere d'arte.

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Vannucci utilizza il mazzo dei Tarocchi di Marsiglia, stampati a partire dalla metà del Seicento in diverse edizioni. Considera questo mazzo il più completo e interessante dal punto di vista simbolico, composto da settantotto carte. Queste si dividono in ventidue arcani maggiori, che simboleggiano l'Anima e i grandi archetipi dell'esperienza umana, e cinquantasei arcani minori, che riflettono la personalità specifica del consultante. Il suo studio, chiamato Lemat, prende il nome dalla carta Le Mat, il Matto. Questa carta incarna lo spirito di libertà, l'inizio di un nuovo viaggio e la profonda ricerca interiore che caratterizza le sue sessioni.

Coaching Aziendale E Sviluppo Delle Soft Skills

Nel contesto professionale, Vannucci lavora con privati e aziende, allenando manager e imprenditori per sviluppare competenze mirate al raggiungimento degli obiettivi individuali e di team. Le sue giornate sono spesso scandite da corsi di formazione aziendali in cui insegna a sviluppare le soft skills, ovvero le competenze trasversali e relazionali. In questi percorsi, i tarocchi entrano come elemento narrativo fondamentale. La loro simbologia facilita l'individuazione delle positività e delle eventuali criticità all'interno di un gruppo di lavoro, offrendo una prospettiva unica sulla dinamica aziendale.

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Se non è impegnata con i corsi aziendali, la mattina viene dedicata alla preparazione delle lezioni e allo studio continuo. Questo approccio garantisce che i contenuti siano sempre aggiornati e profondi. La sua metodologia non mira a predire il futuro in senso fatalistico. Al contrario, le sue sessioni di lettura tarologica sono descritte come predittive solo nel senso di fornire una bussola orientativa. L'obiettivo è aiutare le persone a capire se stesse e i propri obiettivi, accompagnandole in un percorso di coaching quando necessario.

Eventi E Tematiche Di Genere A Milano

Oltre al coaching individuale e aziendale, Vannucci organizza eventi presso il suo studio Lemat dedicati specificamente ai tarocchi. Per le signore, talvolta promuove riunioni per discutere temi al femminile e questioni di genere. Questi incontri sono ispirati al tiaso dell'antica Grecia, un'associazione femminile di carattere religioso. Questo contesto permette di creare spazi di condivisione e riflessione legati alla sfera femminile e spirituale, integrando la storia antica con le problematiche contemporanee.

Per quanto riguarda i gusti personali, Vannucci ama le cene cucinate dal suo compagno e trascorre il tempo libero tra la lettura e le serie tv. La sua selezione letteraria include autori come Sándor Márai e Haruki Murakami. Apprezza anche testi più impegnativi come quelli di Otto Scharmer. Durante le pause, se ha tempo, esce con Zac al Parco Forlanini o all'Idroscalo di Milano. Questi momenti di relax e la connessione con la natura rappresentano un equilibrio essenziale per la sua vita quotidiana e professionale.

Una Bussola Per La Consapevolezza Interiore

Il lavoro di Tamara Vannucci si distingue per la fusione tra rigore accademico e intuizione simbolica. Utilizzando i tarocchi come strumento di consapevolezza interiore, offre percorsi di sviluppo personale che vanno oltre la semplice lettura del destino. La sua esperienza con i manager dimostra come la simbologia possa essere applicata anche in contesti pratici e business-oriented. A Milano, il suo studio Lemat rimane un punto di riferimento per chi cerca sviluppo personale e chiarimento sulle proprie scelte di vita e professionali.