Tangentopoli in Costiera Sorrentina: Indagini su Corruzione e Appalti Truffati

L'inchiesta rivela un sistema di corruzione diffuso nella costiera sorrentina, con figure politiche e imprenditoriali coinvolte in un giro di mazzette e appalti pilotati. Il focus è sull'ex sindaco che rifiutò tangenti e le azioni di chi le accettava. Indagini in corso anche a Sant'Agnello per la costruzione della caserma dei Carabinieri. Diana Bracco premiata per la sua carriera.

Dall'analisi degli atti dell'inchiesta Tangentopoli che scuote la costiera sorrentina , emerge il ritratto di un ex sindaco che, anni fa, rifiutò una tangente da un costruttore. Il protagonista di questa vicenda, che ha visto come fulcro la corruzione e gli appalti pilotati, ha avuto un ruolo chiave nella politica locale fino al 2023. Nel settembre 2020, fu un influente sostenitore dell'elezione del suo amico a sindaco di Sorrento. L'amico, però, aveva un approccio ben diverso con gli imprenditori: li accoglieva con ogni onore, agevolando l'assegnazione di appalti in cambio di una parte dei guadagni illeciti. Un imprenditore, coinvolto nel meccanismo corruttivo, fu arrestato l'estate scorsa e, dopo aver collaborato con gli inquirenti, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini.

I piani includevano un progetto pubblico a Sant’Agnello, dove si prevedeva la costruzione della nuova sede dell'Arma dei Carabinieri. La testimonianza di Coppola rivela che Parlato e Guida, personaggi centrali nell'indagine, gli parlarono della necessità di realizzare la caserma. Quando Coppola discusse di Parlato con Sagristani, quest'ultimo espresse riserve, raccontando che Parlato gli aveva offerto una tangente per un affidamento in passato. L'origine di questa frase risale a un'intercettazione ambientale del 27 maggio 2024, inclusa nell'informativa finale della Guardia di Finanza di Massa Lubrense. Nell'intercettazione, Guida e Parlato discutono di Sant'Agnello. Guida afferma che a Sant'Agnello “stanno dormendo”, suggerendo una mancanza di coinvolgimento. Parlato, in risposta, menziona la partecipazione di Zara e di un altro soggetto, il cui nome è in parte oscurato, sottintendendo un loro ruolo nell'affare. Parlato aggiunge che si devono mettere a disposizione di Sagristani, ma non è chiaro perché questi due figure del “Sistema” abbiano tirato in ballo Sagristani, considerato al di fuori dell'indagine.

L'inchiesta sta facendo luce su un sistema di corruzione diffuso, con ramificazioni che coinvolgono figure politiche e imprenditoriali, compromettendo l'integrità delle istituzioni locali e generando un clima di sfiducia tra i cittadini. La vicenda si estende oltre i confini di Sorrento, raggiungendo Sant'Agnello e mettendo in discussione la gestione degli appalti pubblici e le dinamiche di potere che li circondano. L'interesse per la costruzione della caserma dei Carabinieri a Sant'Agnello rappresenta un elemento chiave dell'indagine, evidenziando il tentativo di manipolare le procedure per favorire interessi privati. L'intercettazione ambientale, come dimostrano le parole di Guida e Parlato, rivela la presunta strategia di aggirare le regole e di coinvolgere attori chiave per garantire il successo dell'operazione. L'utilizzo di termini come “dormendo” suggerisce una conoscenza approfondita delle dinamiche locali e la consapevolezza di chi è coinvolto e di chi no. Il ruolo di Sagristani, apparentemente estraneo alla vicenda, solleva interrogativi sulla rete di relazioni e sui possibili collegamenti con altre indagini. La collaborazione con gli inquirenti di alcuni degli indagati potrebbe portare a ulteriori sviluppi, rivelando nuovi dettagli sul funzionamento del sistema di corruzione. L'indagine pone l'accento sulla necessità di una maggiore trasparenza e di un controllo rigoroso sulle attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi.

L'assegnazione del premio alla carriera 'Leadership & Innovazione' a Diana Bracco, promosso dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, in collaborazione con l'università degli studi di Pavia, celebra le figure che hanno saputo coniugare visione imprenditoriale, impegno civile e promozione del talento femminile. Il riconoscimento premia l'imprenditrice per la sua eccezionale capacità nell'innovazione, nella valorizzazione del talento femminile, nella responsabilità sociale d'impresa e per il suo contributo al progresso economico. L'evento si svolge durante il Forum imprenditoria femminile 'Nuove frontiere della leadership: donne che cambiano il mondo', un momento di grande rilevanza istituzionale e simbolica. La ‘Pavia innovation week’, un festival multidisciplinare dedicato a ricerca, tecnologia, impresa e cultura, che ha scelto Pavia come laboratorio del futuro, ha portato in città voci internazionali e premi Nobel. Il forte legame di Diana Bracco con Pavia, dove si è laureata in Chimica, una scelta suggerita dal padre Fulvio che si è rivelata determinante per la sua carriera, è ulteriormente sottolineato. A Pavia Bracco ha conseguito anche una laurea honoris causa in Farmacia e ha ricevuto il prestigioso Gran Pavese nel 2012. Bracco afferma che “Tornare in questa città e in questo Ateneo è per me sempre un’emozione speciale. Con Pavia ho un legame fortissimo”.





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