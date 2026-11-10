Tania Paganoni, chi è l'ex moglie di Jimmy Ghione: lavoro e separazione

Tania Paganoni, ex moglie di Jimmy Ghione, ha studiato lingue, lavora nella moda con Halapage e racconta la fine del matrimonio dopo 15 anni insieme.

Tania Paganoni è l'ex moglie di Jimmy Ghione, ex inviato di Striscia la notizia, con cui si è sposata nel 2003. La coppia ha avuto due figli, Gabriele e Federico. Il loro matrimonio è finito con una separazione risalente al novembre 2016, un fatto che Ghione ha reso pubblico solo un anno dopo.

Il tema torna in primo piano dopo le recenti parole di Ghione. Raccontando alla sua maestra Anastasia Kuzmina, l'ex inviato ha spiegato di non essersi aspettato la frase 'non ti amo più', pronunciata dalla moglie al termine di un rapporto durato quindici anni.

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Il percorso professionale di Tania Paganoni dopo la famiglia

Tania Paganoni ha studiato lingue e ha lavorato come traduttrice prima di dedicarsi soprattutto alla famiglia. Il ritorno al lavoro è arrivato dopo la separazione, con una strada diversa da quella del passato.

Oggi Tania Paganoni è cofondatrice di Halapage, un marchio di moda che reinterpreta il kimono. Il desiderio di riprendere in mano la propria vita professionale era già stato espresso da lei nel 2019, in una rara intervista al settimanale Oggi, quando disse di avere voglia di tornare a lavorare.

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La separazione da Jimmy Ghione tra il 2016 e il 2019

La separazione tra Tania Paganoni e Jimmy Ghione risale al novembre 2016. Prima dell'addio, la coppia aveva provato a ritrovarsi, anche con un viaggio insieme in Thailandia.

Nel 2019 Tania Paganoni ha spiegato al settimanale Oggi che il sentimento che aveva unito lei e Ghione per 15 anni era diventato affetto, non più amore. È una distinzione che descrive il cambiamento interno alla coppia, senza indicare un singolo episodio come causa della rottura.

Nel corso della trasmissione La volta buona, Jimmy Ghione ha ricordato la speranza con cui aveva lasciato la casa di famiglia. Ha poi raccontato che il momento più difficile è stato capire che non avrebbe più riaperto quella porta.

Dieci anni dopo: cosa racconta Jimmy Ghione oggi

A dieci anni dalla separazione, Jimmy Ghione dice di essersi rifatto una vita. Il ricordo di quel periodo, però, resta vivo ogni volta che passa davanti alla casa di allora.

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Ghione ha affidato alla televisione una riflessione sul sentimento: 'Un amore inizia, ma chi lo dice che un amore deve finire?'. La frase riassume il modo in cui l'ex inviato di Striscia la notizia guarda oggi alla fine del suo matrimonio con Tania Paganoni.