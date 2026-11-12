Tanzania: repressione elezioni 2025 e vittime silenziose

Tanzania post-elezioni 2025: repressione violenta, 518 morti confermati e impunità. Samia Suluhu Hassan e sicurezza ignorano le richieste di giustizia per le famiglie.

La Tanzania sta attraversando un periodo di profondo silenzio istituzionale e sociale, caratterizzato da una violenta repressione delle proteste successive alle elezioni presidenziali del 2025. Nessuno dei principali attori politici o mediatici sembra disposto a discutere apertamente delle responsabilità delle forze di sicurezza, nonostante le inchieste ufficiali non abbiano chiarito i fatti avvenuti nel ottobre 2025. Questa omertà ha creato un clima di paura diffuso che impedisce alle vittime e ai testimoni di chiedere giustizia.

Dettagli sulle violenze e i numeri delle vittime

Le autorità tanzaniane non hanno svolto un bilanciamento chiaro delle conseguenze delle repressioni avvenute dopo il voto del 29 ottobre 2025. Il governo ha proclamato la vittoria di Samia Suluhu Hassan con il 98 per cento dei voti, mentre le proteste per l'esclusione di alcuni oppositori sono state represse brutalmente. Le forze di sicurezza hanno approfittato del blocco di internet e delle limitazioni alla circolazione imposte per cinque giorni in tutto il paese per colpire manifestanti e cittadini comuni. Il rapporto di una commissione d'inchiesta istituita nel novembre 2025 ha confermato 518 persone uccise e 715 scomparse, ma il documento integrale è rimasto segreto.

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Testimonianze terrorizzate e repressione estesa

Il timore di denunciare le violenze è palpabile nella società civile, come dimostra il caso di Sofia, la cui sorella Maryam è stata uccisa nell'ottobre 2025 mentre si recava al lavoro al mercato di Kariakoo a Dar es Salaam. Sofia ha rifiutato di parlare con i giornalisti per non arrabbiare il governo e mettere a rischio la propria famiglia. Questa riluttanza è diventata la norma da più di un anno, rendendo impossibile ottenere dichiarazioni da analisti, giornalisti e vittime relative alle violenze elettorali. La repressione ha inoltre superato i confini nazionali, con il rapimento dell'attivista Twaha Mwaipaya alla periferia di Nairobi, in Kenya, il 25 ottobre 2025.

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Posizioni contrastanti su giustizia e sicurezza

Impatto sociale e prospettive future

p>Le organizzazioni per i diritti umani criticano le autorità per non aver accertato chiaramente il ruolo delle forze di sicurezza. Human Rights Watch (Hrw) e Amnesty International hanno sottolineato che le famiglie delle persone uccise o scomparse attendono ancora risposte. L'analista Diana Kamara descrive il clima in Tanzania come cupo, affermando che lo stato continua a sottrarsi alle sue responsabilità parlando di ingerenze straniere e atti di teppismo. Dall'altra parte, il governo sostiene che gli eventi non siano state proteste, ma disordini organizzati per impedire le elezioni e rovesciare le autorità, giustificando l'uso della forza come adeguato e proporzionato.

Le conseguenze di questa mancata verità hanno indebolito la speranza di giustizia attraverso procedimenti credibili. A maggio è stata creata una nuova commissione per indagare sui reati commessi durante le proteste, sulla loro pianificazione e sull'uso illegittimo della forza. Tuttavia, i tentativi di organizzare nuove proteste sono caduti nel vuoto, spingendo i cittadini esasperati a esprimere il dolore sui social media. Esponenti della società civile, come Anna Bwana della Twaweza East Africa, ritengono che il governo abbia sprecato l'opportunità di avviare un autentico processo di trasformazione politica, sociale ed economica.