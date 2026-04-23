TAR Lazio: Legittima la sede di Medicina Tor Vergata a Tirana

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la legittimità dell'assegnazione della facoltà di Medicina dell'Università Tor Vergata di Roma a Tirana, respingendo il ricorso presentato contro la sede distaccata in Albania. La sentenza sottolinea la trasparenza del processo di selezione e l'equiparazione delle tasse universitarie.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso una sentenza definitiva che conferma la legittimità dell'assegnazione della sede distaccata della facoltà di Medicina dell' Università Tor Vergata di Roma a Tirana , in Albania .

La decisione arriva in risposta a un ricorso presentato contro questa iniziativa, che sollevava dubbi sulla trasparenza e sulla correttezza del processo di selezione. I giudici amministrativi hanno respinto integralmente le contestazioni, ritenendo che l'Università Tor Vergata abbia agito nel pieno rispetto delle normative vigenti e che la sede di Tirana sia stata correttamente inclusa nel sistema di accesso all'università.

L'ordinanza del TAR sottolinea come la denominazione utilizzata sulla piattaforma Universitaly, 'Medicina Roma Tor Vergata Tirana', avesse chiaramente indicato la collocazione geografica del corso di studi, eliminando qualsiasi ambiguità o potenziale violazione del principio di trasparenza. Questo aspetto è cruciale, poiché uno dei punti contestati nel ricorso riguardava la presunta mancanza di chiarezza riguardo alla sede effettiva del corso.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la sede di Tirana ha partecipato alla formazione della graduatoria nazionale allo stesso modo delle altre sedi accreditate, offrendo agli studenti un'opzione legittima e selezionabile durante il processo di immatricolazione. In sostanza, gli studenti erano pienamente consapevoli della possibilità di frequentare il corso di Medicina a Tirana e hanno potuto scegliere questa opzione in base alle proprie preferenze e necessità.

La decisione del TAR ribadisce quindi che l'inclusione della sede albanese nel sistema di accesso universitario non ha in alcun modo leso i diritti dei candidati. Un altro punto cruciale affrontato nella sentenza riguarda gli aspetti economici e, in particolare, le tasse universitarie. Il ricorso sollevava preoccupazioni riguardo a possibili differenze di costo tra la sede di Roma e quella di Tirana.

Il TAR ha riconosciuto che inizialmente potevano esistere delle differenze, ma ha sottolineato che queste sono state superate dall'equiparazione delle tasse per l'anno accademico 2024/2025. Sebbene questa equiparazione sia stata disposta solo per il momento per un singolo anno accademico, il Tribunale ha chiarito che ciò non costituisce un vizio di legittimità dell'assegnazione.

Infatti, nessun ateneo italiano può garantire che le tasse universitarie rimarranno invariate per l'intero ciclo di studi, a causa di possibili variazioni economiche e normative. Il TAR ha inoltre evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato che gli studenti assegnati ad altre sedi italiane godano di una garanzia vincolante di invarianza della contribuzione per l'intero corso di laurea.

Questa constatazione rafforza ulteriormente la legittimità della decisione di assegnare la sede a Tirana, dimostrando che non vi è alcuna discriminazione o svantaggio per gli studenti che scelgono di frequentare il corso in Albania. La sentenza del TAR rappresenta quindi una vittoria per l'Università Tor Vergata e conferma la validità del suo progetto di espansione internazionale, offrendo agli studenti italiani e internazionali nuove opportunità di studio e formazione in un contesto accademico stimolante e multiculturale.

L'iniziativa, nonostante le iniziali contestazioni, si presenta come un modello di collaborazione tra istituzioni universitarie italiane e straniere, promuovendo la mobilità studentesca e l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano. La decisione del TAR apre la strada a future collaborazioni e progetti simili, contribuendo a rafforzare il ruolo dell'Italia come polo di eccellenza nel campo dell'istruzione superiore a livello internazionale.

L'Università Tor Vergata ha dimostrato di essere all'avanguardia in questo processo, offrendo agli studenti un'opportunità unica di studiare Medicina in un contesto internazionale e di acquisire competenze e conoscenze che saranno preziose per la loro futura carriera professionale





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