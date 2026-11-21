Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste blocca le restrizioni della Questura alle attività di soccorso della ONLUS Linea d'Ombra fino al 16 dicembre.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Trieste ha disposto la sospensione dei provvedimenti restrittivi emessi dalla Questura locale nei confronti dell'associazione Linea d'Ombra, permettendo alle volontarie di riprendere le attività di soccorso in Piazza della Libertà senza le limitazioni temporali imposte in precedenza.

Sospensione cautelare fino al 16 dicembre

Con un decreto cautelare, il collegio giudiziario ha bloccato le prescrizioni che vincolavano la presenza dell'organizzazione non governativa negli orari specifici e nei giorni precedentemente stabiliti dalle autorità di pubblica sicurezza. La misura provvisoria è valida fino al 16 dicembre, data entro la quale il giudice dovrà esaminare nel merito la legittimità complessiva dei divieri imposti.

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La decisione consente al gruppo di volontari, coordinato dalla settantatreenne Giovanni Fornasir, di operare nella zona centrale della città triestina senza le penalizzazioni che avevano portato al contenzioso legale. La sospensione riguarda tutte le ordinanze che impedivano l'assistenza notturna e nel fine settimana, situazioni che l'associazione riteneva essenziali per la tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati.

Restrizioni temporali e dinamiche notturne

La Questura aveva motivato le sue decisioni basandosi sull'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, qualificando gli incontri quotidiani dell'associazione come manifestazioni continuative del flusso migratorio. Le norme originarie consentivano ai soccorritori di operare solo dalle 18 alle 20 nei giorni feriali, escludendo completamente la serata del sabato e della domenica.

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Giovanni Fornasir ha spiegato che tali orari non rispecchiano la realtà dei fatti, poiché i ragazzi arrivano prevalentemente nelle ore notturne. L'associazione aveva richiesto fino a mezzanotte, sottolineando come la chiusura anticipata lasciasse i minori esposti al rischio senza assistenza immediata. I volontari hanno già riaperto le attività da giovedì sera, accogliendo circa cinquanta minori, tra cui un bambino di dieci anni con ferite riportate durante il viaggio.

Posizione del Tar e doveri dei volontari

Il Tar, presieduto da Carlo Modica de Mohac di Grisì, ha riconosciuto la costanza delle attività dell'associazione, confermando che la presenza quotidiana giustifica le preoccupazioni della Questura sulla sicurezza e sul decoro urbano. Tuttavia, il giudice ha rilevato l'incompletezza delle motivazioni ufficiali, poiché non era stato chiarito come le specifiche restrizioni orarie avrebbero effettivamente ridotto i rischi per l'ordine pubblico.

Il tribunale ha inoltre sottolineato che un'attività assistenziale permanente richiede spazi adeguati e attrezzati, in grado di garantire dignità e sicurezza sia agli assistiti sia alla cittadinanza. Si impone quindi alle autorità competenti e ai volontari l'onere di richiedere strutture specifiche per l'accoglienza, distinte dalle normali aree di transito e svago.

Critiche alle giustificazioni ufficiali

Giovanni Fornasir ha contestato aspramente la giustificazione fornita dalla Questura riguardo alla tutela delle attività commerciali e del tempo libero in Piazza della Libertà. Ha rimarcato che la piazza non è storicamente destinata al divertimento, a differenza delle vie centrali dove si verificano spesso incidenti gravi. La scelta di non blindare l'intera città per la sicurezza notturna è stata definita come una mancanza di consapevolezza rispetto alle dinamiche reali del territorio.

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La sospensione del Tar non rappresenta una sentenza definitiva sulla legittimità dei provvedimenti della Questura, né concede un'autorizzazione permanente senza vincoli. Rimane aperto il dibattito sulla necessità di trovare una soluzione strutturale che bilanci la sicurezza urbana con il diritto all'assistenza, in attesa di un giudizio definitivo che definisca gli spazi e le modalità operative future per le organizzazioni di soccorso.