Il Tar Friuli-Venezia Giulia sospende il divieto della questura di Trieste ai volontari di Piazza Libertà, ribadendo la priorità dell'assistenza umanitaria fino al 16 dicembre.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha deciso di sospendere i provvedimenti restrittivi imposti dalla Questura di Trieste ai gruppi di volontariato che operano nella gestione dell'emergenza umanitaria. Questa decisione cautelare, resa nota il 21 novembre 2026, permette ai volontari di tornare a operare senza le limitazioni precedenti, garantendo assistenza immediata alle persone in transito sulla rotta balcanica che giungono in città.

La decisione del Tar e le limitazioni superate

La sentenza del Tar interviene a sollevare i divieti emanati dalla Questura a ottobre dello stesso anno, che avevano drasticamente ridotto la capacità di intervento delle organizzazioni di soccorso. Le restrizioni precedenti vietavano la distribuzione di pasti caldi e coperte durante i fine settimana e limitavano gli altri giorni dell'attività assistenziale esclusivamente alle fasce orarie tra le 18:00 e le 20:00. Il tribunale ha stabilito che tali misure, pur cercando di tutelare l'ordine pubblico, non hanno specificato adeguatamente come queste restrizioni potessero concretamente ridurre i rischi per la sicurezza urbana.

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La sospensione dei provvedimenti è di natura cautelativa e non definitiva, segnando una vittoria temporanea per le associazioni presenti in Piazza della Libertà. Il ricorso principale, che esaminerà nel merito la legittimità delle restrizioni imposte dalle autorità di pubblica sicurezza, sarà discusso in sede legale il 16 dicembre 2026. Fino alla data dell'udienza, i volontari possono recuperare le normali attività di aiuto senza le severe barriere amministrative che avevano caratterizzato gli ultimi mesi.

Responsabilità istituzionale e carenza di alloggi

Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ics, ha definito la sentenza come il riconoscimento di un principio fondamentale spesso ignorato nelle politiche locali: le istituzioni non solo possono ma hanno l'obbligo costituzionale e morale di intervenire di fronte a bisogni urgenti. Secondo la sua analisi, la decisione mette in evidenza la responsabilità pubblica di fronte alla crisi abitativa che colpisce i migranti appena arrivati. Dopo la tragedia del 1° novembre, dove due persone sono decedute in un incendio nei magazzini abbandonati del porto di Trieste, una parte dei migranti è stata trasferita in strutture di accoglienza, ma la crisi non si è risolta.

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Le stime fornite dal Consorzio indicano che almeno ottanta persone che non sono in transito continuano a non disporre di un alloggio stabile. Questi individui si raccolgono in uno spazio improvvisato denominato Spazio 11, che non costituisce un dormitorio ufficiale. Schiavone sottolinea che esistono ancora posti liberi all'interno del sistema di accoglienza territoriale ufficiale, evidenziando come l'inadempienza istituzionale non sia stata sanata neppure per un singolo giorno. La mancanza di strutture adeguate costringe i soccorritori a operare in condizioni di marginalità.

Impatto sociale e prospettive future a Trieste

Il Tar ha invitato i ricorrenti a rivolgersi formalmente al Comune di Trieste per identificare uno spazio adeguato e continuativo dove poter svolgere l'attività assistenziale. Lorena Fornasir, fondatrice dell'associazione Linea d'ombra e volontaria attiva da oltre un decennio, ha accolto la notizia con sollievo ma anche con profonda amarezza. Fornasir, che era stata multata per aver continuato le operazioni di soccorso nonostante il divieto, definisce la criminalizzazione della solidarietà un sintomo di una malattia sociale caratterizzata da indifferenza e persecuzione verso gli stranieri.

Oltre alla distribuzione di beni di prima necessità, i volontari svolgono un ruolo cruciale di presidio notturno, orientando i ragazzi appena arrivati, spesso minorenni, verso i dormitori ufficiali. Senza la presenza di questi soccorritori, i giovani sarebbero esposti al rischio di microcriminalità e trafficanti. Fornasir cita il caso recente di un ragazzino di dieci anni giunto da solo, sottolineando come l'assenza dei volontari avrebbe potuto esporlo a gravi pericoli. La piazza, pur rimanendo militarizzata, rappresenta l'ultimo baluardo di sicurezza prima che i migranti entrino in contatto con reti criminali.

Prossimi passi e mobilitazione per via Gioia

La decisione del tribunale giunge in un momento di forte tensione sociale, mentre si prepara per il 5 dicembre una manifestazione nazionale contro le politiche di confine e le restrizioni alla solidarietà. A Trieste, la mobilitazione mira a restituire dignità alle persone migranti e a denunciare le morti in transito, di cui quattro si sono verificate nell'arco di un solo anno. Fornasir teme che la sospensione del divieto possa essere ribaltata in futuro e che il clima di tensione non si dissolva, auspicando che l'udienza del 16 dicembre porti a una normalizzazione della situazione.

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Per risolvere la crisi strutturale, si propone l'utilizzo dell'ex mercato coperto di via Gioia, situato a circa cento metri da Piazza della Libertà. Questo spazio potrebbe diventare un centro di accoglienza completo, offrendo pasti, servizi igienici e ospitalità notturna, integrandosi perfettamente con la funzione di primo intercetto della piazza. L'obiettivo è costruire un servizio realmente accessibile che non si limiti a spostare il problema lontano dal centro, ma affronti le cause profonde dell'emergenza abitativa e umana che affligge la città giuliana.