Tarantino e la violenza al cinema: un equilibrio tra ironia e brutalità

Il regista Quentin Tarantino è noto per la sua rappresentazione esplicita della violenza nei suoi film, ma ridurla a una superficiale celebrazione della violenza sarebbe un errore. Tarantino costruisce un rito cinematografico che invita lo spettatore a un'esperienza immersiva, dove convivono violenza e brutalità con ironia e fragilità umana.

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