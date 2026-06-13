Tariffe sanitarie: TAR Lazio annulla delibera regionale e decreto ministeriale per carenze istruttorie

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale e il decreto ministeriale che stabilivano le nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale, a causa di un difetto di istruttoria tecnica. La sentenza accoglie il ricorso di laboratori e strutture sanitarie private accreditate, che contestavano la mancanza di prove sulla sostenibilità economica delle tariffe. Gli effetti sono differiti di 365 giorni per consentire una nuova valutazione basata su criteri rigorosi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato sia la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1187 del 30 dicembre 2024, che recepiva il nuovo tariffario regionale, sia il decreto ministeriale (DM) del 25 novembre 2024, l'atto nazionale che stabiliva le nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale .

La decisione, che accoglie il ricorso proposto da numerosi laboratori e strutture sanitarie private accreditate, si basa sulla constatazione che le tariffe sono state determinate senza una prova documentale e tecnica adeguata a dimostrarne la sostenibilità economica rispetto ai costi reali di erogazione delle prestazioni. In particolare, le nuove tariffe riguardavano le prestazioni erogate da strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale nei settori della diagnostica per immagini, di laboratorio, della polispecialistica e della riabilitazione.

Secondo la normativa, per stabilire i prezzi delle prestazioni, l'amministrazione avrebbe dovuto basarsi su parametri ben definiti: l'individuazione di un costo standard basato su un campione di strutture pubbliche e private, la valutazione dei costi dei fattori della produzione (personale, materiali, macchinari, ecc. ) e il confronto con i tariffari di altre regioni.

Tuttavia, questi elementi di valutazione sono stati contestati da numerosi laboratori e strutture sanitarie private accreditate, che hanno lamentato l'assenza di un'adeguata istruttoria tecnica. I giudici amministrativi hanno evidenziato che le previsioni tariffarie non erano supportate da un'analisi concreta dei costi, ma spesso erano semplicemente acquisite da altri tariffari regionali senza verificare se fossero il risultato di un'analisi rigorosa o di scelte politiche discrezionali.

Inoltre, non è stata rispettata pienamente la metodologia indicata dall'Agenas (Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e non vi è stata una verifica critica sulla reale rappresentatività dei costi delle strutture campione utilizzate. Per questi motivi, il TAR ha ritenuto che il ministero e la regione abbiano agito con un "difetto di idonea istruttoria", e pertanto ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati sia a livello regionale sia a livello nazionale.

Tuttavia, per evitare un vuoto normativo e possibili danni al sistema sanitario, l'annullamento non è immediato: gli effetti sono differiti di 365 giorni. Questo periodo è stato ritenuto necessario per consentire all'amministrazione di procedere a una nuova istruttoria, corretta e basata su criteri tecnici rigorosi, per ridefinire le tariffe in modo conforme ai principi di legalità e trasparenza. La sentenza è stata accolta con soddisfazione dall'AISI, l'Associazione imprese sanitarie indipendenti.

Karin Saccomanno, presidente nazionale AISI, ha dichiarato: "Si tratta di un pronunciamento di rilievo per il Servizio Sanitario Regionale, che conferma la necessità di garantire l'equilibrio economico-organizzativo delle strutture della sanità privata. L'introduzione di tariffe non correlate alla realtà dei costi operativi avrebbe compromesso l'erogazione delle prestazioni della sanità privata, con un impatto immediato sulle liste d'attesa per i cittadini.

I 365 giorni di differimento degli effetti dell'annullamento, disposti dal TAR, rappresentano un margine temporale corretto per consentire alle amministrazioni di riavviare un'istruttoria rigorosa, che non prescinda dal confronto tecnico con gli operatori". Fabio Vivaldi, segretario nazionale AISI, ha aggiunto: "La sentenza del TAR Lazio impone ora l'apertura di una fase di concertazione stabile con le istituzioni.

È necessario ridefinire un sistema di remunerazione equilibrato, capace di integrare l'evoluzione della sanità digitale e i reali fabbisogni del territorio, valorizzando l'apporto sussidiario e strutturale della sanità privata all'interno del Servizio Sanitario Nazionale"





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