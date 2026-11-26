Gli Stati Uniti innalzano i dazi sulla Cina del 20%, acuendo le tensioni commerciali pre-vertoce di Miami e scadenza 10 gennaio.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un nuovo innalzamento dei dazi commerciali sulla Cina, fissando l'aumento al 20 percento. Questa decisione si aggiunge ai precedenti provvedimenti del 25 percento imposti durante il suo primo mandato, creando un scenario di intensa pressione economica verso Pechino. L'obiettivo di Washington rimane quello di riordinare il commercio globale, colpendo direttamente quella che definisce la "fabbrica del mondo" attraverso misure punitive che coinvolgono anche altri paesi.

Meccanismo Dazi E Transizione Commerciale

Le nuove tariffe sono state inserite nel rispetto dei confini stabiliti dalla tregua commerciale negoziata tra le due nazioni. Tuttavia, l'amministrazione Trump ha lasciato intenzionalmente spazio per ulteriori escalation, alzando le scommesse in vista del quarto summit tra i leader delle due superpotenze. L'incontro è programmato per Miami nel prossimo mese, periodo cruciale anche per la scadenza del patto commerciale attualmente vigente, fissata per il 10 gennaio. Questa scadenza rappresenta un punto di svolta critico per la definizione delle regole di scambio future tra i due blocchi economici.

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Secondo Mark Williams, chief Asia economist di Capital Economics, queste misure forniscono agli Stati Uniti ulteriori munizioni in caso di ripresa della guerra commerciale. L'enfasi posta sui rapporti commerciali con la Cina nei rapporti relativi ad altri paesi riflette uno sforzo consapevole del secondo mandato Trump di utilizzare la leva economica. L'obiettivo è spingere altri governi a rafforzare le proprie difese commerciali e a disaccoppiarsi progressivamente dall'economia cinese.

Posizioni Stakeholder E Risposte Diplomatiche

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha reagito al nuovo annuncio tariffario di Trump rifiutando fermamente le accuse di pratiche industriali sleali. Nonostante la severità della dichiarazione, Pechino si è astenuta dal minacciare ritorsioni immediate, mantenendo una linea diplomatica cauta. Questa risposta segue un'inchiesta durata otto mesi condotta dagli Stati Uniti sulle presunte pratiche commerciali sleali, che ha esaminato l'eccessiva capacità industriale cinese diffusa a livello globale.

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La Cina continua a sottolineare il proprio ruolo di fornitore globale, criticando l'approccio protezionista di Washington. Gli osservatori notano che Pechino cerca di evitare un'escalation aperta, soprattutto considerando l'accoglienza calorosa riservata a Donald Trump durante il suo recente arrivo a Shenzhen. L'incontro presso l'aeroporto internazionale di Shenzhen Bao'an, svoltosi il 18 novembre 2026, ha visto il presidente cinese Xi Jinping uscire dal protocollo tradizionale per abbracciare il presidente americano, un gesto simbolico di distensione.

Impatto Reale E Prospettive Future

Oltre alla Cina, gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni simili su altre economie con cui hanno accordi commerciali, dall'Unione Europea al Giappone, fino ad alcune nazioni del Sud-est asiatico. I rapporti dell'Uffico del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti evidenziano questa strategia: il report sul Vietnam menziona la Cina più di 250 volte, mentre quello sull'Unione Europea supera i 300 riferimenti. Questa attenzione mirata sottolinea la preoccupazione americana che i partner stiano facendo troppo poco per limitare importazioni e investimenti provenienti da un concorrente globale.

Il clima attuale appare diverso rispetto agli eventi del "Giorno della Liberazione" dell'aprile 2025, quando la Corte Suprema dichiarò illegali i dazi di Trump. In quella circostanza, i dazi reciproci raggiunsero brevemente cifre a tre cifre, e la Cina utilizzò il suo dominio sulla raffinazione delle terre rare per esercitare potere sulle catene di approvvigionamento globali, dall'auto alla difesa. Oggi, la situazione è più controllata: Pechino ha esteso la sospensione dei controlli sulle esportazioni di terre rare verso gli Stati Uniti questa settimana, e Xiamen Airlines ha annunciato l'acquisto di 50 aerei Boeing 737 MAX 8.

Nonostante la disponibilità di ulteriori aumenti tariffari come leva negoziale, Washington deve valutare attentamente l'impatto inflazionistico. Il costo della vita rimane una delle principali preoccupazioni degli elettori, un tema che ha contribuito alla recente sconfitta del Partito Repubblicano di Trump nelle elezioni di metà mandato per il Congresso. Chen Bo dell'Istituto di Studi Asiatici Orientali dell'Università Nazionale di Singapore sottolinea che nessuna delle due parti desidera una nuova guerra commerciale. Entrambi i governi mirano a raggiungere un accordo, riducendo il rischio di un'escalation simile a quella del 2025.