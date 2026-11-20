L'europarlamentare Pd Marco Tarquinio denuncia il cortocircuito di destra e sinistra, escludendo armi per l'Ucrania e criticando le politiche migratorie europeiste.

L'europarlamentare del Partito Democratico Marco Tarquinio ha ribadito con fermezza la necessità di una netta distinzione ideologica per il campo progressista europeo. Secondo Tarquinio, il rischio principale per la sinistra è replicare gli errori politici delle destre, un fenomeno che potrebbe determinare una vittoria finale delle forze conservatrici nelle prossime tornate elettorali. La sua analisi si inserisce in un dibattito interno sempre più acceso tra le file del centrosinistra, chiamato a ridefinire il proprio programma politico prima delle sfide elettorali imminenti.

Posizione Chiara Sull'Invio Di Armi All'Ucraina

Marco Tarquinio ha dichiarato esplicitamente che, se dovesse scrivere il programma, il sostegno all'Ucrania dovrebbe basarsi esclusivamente su aiuti civili e solidarietà, escludendo tassativamente l'invio di armi. L'europarlamentare del Pd definisce questa ultima opzione una strada sbagliata che ha contribuito a incistare il conflitto nella realtà locale, impedendo un'effettiva risoluzione della crisi. La sua posizione si discosta da molte altre all'interno del gruppo dei Socialisti e Democratici, dove il dibattito sull'escalation bellica rimane vivace e polarizzato.

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Analisi Del Dibattito Tra Socialisti E Democratici

Secondo l'analisi di Marco Tarquinio, la questione relativa al supporto bellico all'Ucraina è rimasta intrappolata in un stallo politico per oltre quattro anni. Egli sostiene che la Russia non cederà nemmeno un metro di territorio, nonostante il sangue versato dai propri soldati, e che qualsiasi ritorno indietro sia impossibile. Questa prospettiva, avanzata già nel 2017 e riproposta nel 2022, ha portato alcuni a criticarlo accusandolo di vicinanza al Cremlino, accuse che Tarquinio respinge categoricamente, specificando di non essere mai stato un amico di Vladimir Putin.

Critiche Alla Commissione E Spazio Al Pse

L'europarlamentare del Pd ha espresso forti perplessità sul ruolo attuale della Commissione Europea, definita come la proiezione diretta dei ventitré governi conservatori e di destra presenti in Europa. Tarquinio evidenzia come questa composizione freni le iniziative realmente europeiste, privilegiando la spesa militare fuori dai patti esistenti a scapito di investimenti cruciali in istruzione, ricerca e vera sostenibilità. La sua critica si estende al contesto geopolitico più ampio, dove paesi chiave come Francia, Spagna, Italia e Polonia si apprestano a votare, escludendo temporaneamente la Germania da questa dinamica elettorale diretta.

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Il Ruolo Decisivo Delle Politiche Migratorie

Marco Tarquinio ha sottolineato come l'Italia giochi un ruolo decisivo nelle prossime elezioni, purché il centrosinistra sia capace di sfidare le destre sui temi dell'immigrazione e della pace senza esitazioni. Ha citato il caso della premier danese Matte Frederiksen, che propone il trasferimento dei migranti in Ruanda con il consenso della Commissione, come simbolo di un cortocircuito pericoloso tra destra e sinistra. Questa dinamica, che trascina con sé anche i socialisti baltici e scandinavi, viene descritta come un tradimento dei valori tradizionali della socialdemocrazia, evocando il ricordo di figure come Olaf Palme.

Conseguenze E Prospettive Per Il Campo Larga

La denuncia di Marco Tarquinio include una critica durissima alla politica migratoria italiana, paragonando l'approccio attuale a politiche che aprono la strada alla destra radicale. Ha ricordato come l'Italia abbia già dimostrato gli effetti negativi di una sinistra che adotta atteggiamenti punitivi, favorendo fenomeni di remigrazione. Il campo largo, che comprende Pd e M5s, si trova ora alle prese con la difficoltà di definire una linea unitaria su questi temi cruciali, mentre le manifestazioni della Cgil, con docenti e alunni che sfilano contro le armi, offrono uno spaccato concreto delle istanze della piazza che il centrosinistra non può ignorare.