Matera celebra il Tuber magnatum Pico con una mostra a Palazzo Malvinni Malvezzi. Un evento che unisce gastronomia, storia e cultura nella Lucania.

A Matera, la Lucania si inebria ogni novembre del profumo inconfondibile del Tuber magnatum Pico . L'evento, giunto alla sua terza edizione consecutiva, trasforma Palazzo Ducale Malvinni Malvezzi nel cuore pulsante della ricerca e della degustazione del tartufo bianco. Questa location storica non è solo un contenitore di eventi, ma diventa un luogo dove la natura e la cultura si incontrano per celebrare i tesori nascosti sotto la terra lucana.

La Simbiosi tra Tartufo e Bosco Lucano

Il profumo del tartufo bianco pregiato si diffonde dai terreni umidi della Basilicata, dove cresce spontaneamente in simbiosi con le radici di alcune piante. Il suo odore specifico richiama gli animali selvatici, che se ne cibano e contribuiscono a disperdere le spore necessarie alla sua riproduzione. Per comprendere l'importanza di questo ecosistema, basta osservare il lavoro dei cacciatori, figure centrali nella filiera tartufigera.

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Il cavatore, quasi un vip della filiera, basa il suo successo sull'umiltà e sul rispetto per la natura. Il suo cane è la guida fondamentale, poiché è l'animale a sentire l'odore che all'uomo sfugge. Il cercatore deve attendere che il cane indichi il punto esatto prima di scavare, una lezione di pazienza e rispetto per i tempi della natura.

Il rapporto tra l'uomo e il bosco si basa su un principio di restituzione: ogni volta che il cavatore preleva un tartufo, rimette a posto la terra che ha scavato e lascia una ghianda. Questo gesto simbolico, oltre a garantire la conservazione del luogo, rappresenta una lezione di vita sulla necessità di prendere e restituire equilibrio all'ambiente.

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Segreti e Tradizioni del Cavatore

I metodi di ricerca del tartufo bianco sono custoditi gelosamente dai professionisti del settore, specialmente nei piccoli paesi dove la riservatezza è fondamentale. I cacciatori adottano strategie ingeniose per proteggere i loro siti, come parcheggiare l'auto a dieci chilometri di distanza dal punto di caccia.

Un trucco comune è verificare la temperatura della marmitta di un'auto già parcheggiata: se è calda, significa che qualcuno è appena stato lì, e il tartufo è stato probabilmente già prelevato. Questa dinamica rende la ricerca un'attività privata e competitiva, dove la fortuna e l'esperienza contano più della forza bruta.

Ogni cavatore ricorda con precisione i primi 87 grammi del tartufo trovato in vita, un momento indimenticabile che segna l'inizio del rapporto con questa materia preziosa. La ricerca richiede di conoscere le abitudini degli animali che disperdono le spore e di interpretare correttamente i segnali che il bosco offre.

Cultura e Gastronomica a Palazzo Malvinni Malvezzi

Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera si trasforma in un museo vivente del tartufo. Oltre alla scoperta del Tuber magnatum Pico , l'evento ospita la mostra dedicata al tagliatartufo, un oggetto di uso quotidiano che assume valore storico e simbolico quando passato di mano in mano a tavola. L'obiettivo è far riflettere sui significati culturali legati a questi strumenti.

L'esposizione include anche il lavoro di fotografia digitale di Silvio Giordano, intitolato Aristocrazia del Sottosuolo. Questa installazione collega il prestigio sociale attribuito al tartufo con il luogo misterioso da cui proviene, sotto le radici degli alberi. La mostra offre una visione completa del tartufo, dalla terra alla tavola, passando per la cultura materiale.

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Il tartufo bianco viene spesso definito dagli antropologi come una superfluità indispensabile. Roland Barthes e Ernesto Di Rienzo ne hanno sottolineato il ruolo di bene di Veblen, simbolo di prestigio e distinzione sociale. Le lamelle di tartufo, pur in piccole quantità, cambiano radicalmente il profumo e la percezione di un piatto, evocando lusso e desiderio.

La Stagionalità e le Radici della Lucania

Sebbene il tartufo bianco sia tipico dell'autunno, la Lucania offre una varietà di specie tutto l'anno. Dopo il bianco, arriva il bianchetto e lo scorzone accompagna l'estate. Questa ricchezza di sapori riflette la diversità della terra lucana, che nutre anche altre eccellenze gastronomiche come il miskiglio.

Il miskiglio è una pasta fatta in casa preparata con farine di cereali e legumi, una ricetta tramandata di generazione in generazione nei borghi attraversati dalla Via del Miskiglio. Accanto ad essa si trova il peperone crusco, la cui preparazione e il cui nome evocano il rumore del primo morso e la sapidità tipica della regione.

Gli abitanti di Matera e della Lucania raccontano una storia fatta di sapori, cuori, sorrisi e accoglienza. Il tartufo e le altre eccellenze alimentari sono le radici della loro umanità, un copione esistenziale che dà loro il modo di vedere il mondo. Questa identità profonda viene celebrata a Palazzo Malvinni Malvezzi, dove ogni assaggio diventa un ritorno alle origini.