Taser in Italia: l'uso crescente e le criticità secondo il rapporto Antigone

Il rapporto dell'associazione Antigone evidenzia un aumento dell'uso offensivo del Taser da parte delle forze dell'ordine italiane, con una percentuale di colpi effettivi salita al 70% rispetto al 40% del 2022. Manca un registro nazionale e si sollevano preoccupazioni per l'impiego in situazioni di resistenza non armata e per i rischi per la salute, con sette decessi in cui lo strumento ha contribuito al decesso.

Le pistole elettriche Taser , introdotte in Italia dal 2022 dopo una sperimentazione quadriennale, sono al centro di un dibattito sul loro uso da parte delle forze dell'ordine .

L'associazione Antigone, nel suo rapporto presentato il 19 giugno alla Camera, ha evidenziato criticità nell'utilizzo dello strumento, sottolineando la mancanza di un registro nazionale che ne documenti in modo trasparente l'attività. Sebbene il Taser sia stato concepito come alternativa meno letale alle armi da fuoco, i dati mostrano un'evoluzione preoccupante: nel 2022, su 635 estrazioni, ci furono 261 colpi effettivi, mentre nel 2024, su 446 usi, i colpi sono stati 295 e nel 2025, su 335 usi, ben 249.

In sostanza, la percentuale di utilizzo offensivo rispetto a quello intimidatorio è salita dal 40% al 70%. Antigone avverte che il Taser rischia di diventare una scorciatoia nell'uso della forza, impiegato anche in situazioni in cui basterebbero mezzi coercitivi meno invasivi come manette o manganelli, colpendo spesso soggetti con resistenza non armata o in stato di vulnerabilità psichica.

Le polemiche sono alimentate dai sette decessi documentati in cui il Taser ha contribuito al decesso, nonostante la narrazione pubblica abbia sistematicamente minimizzato i rischi per la salute, nonostante evidenze scientifiche documentino complicazioni cardiache in alcuni casi fatali. Inoltre, l'uso del Taser si è esteso anche alla Polizia municipale nei comuni oltre i 20mila abitanti, con un dibattito in corso a Milano dove la consigliera Pd Monica Romano ha annunciato il voto contrario dopo il caso Bruna, citando i rischi per le persone vulnerabili.

In assenza di studi indipendenti sugli effetti a lungo termine, Antigone chiede maggiore trasparenza e regole più precise per l'utilizzo, per evitare che uno strumento presentato come meno letale diventi di fatto un mezzo di coercizione sproporzionato





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