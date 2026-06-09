Task Force 59 salva equipaggio d'elicottero con drone marino: la nuova frontiera della Marina USA

La prima unità dedicata ai sistemi senza pilota della US Navy, operante dal 2021 in Bahrain, ha salvato due soldati americani usando un drone autonomo, dimostrando l'efficacia dei droni marini in missioni di soccorso, sorveglianza e combattimento.

Il recente intervento di soccorso di due membri dell'equipaggio di un elicottero dell'esercito statunitense, effettuato da un drone della Marina, ha riportato alla ribalta la Task Force 59 , la prima unità dedicata ai sistemi senza pilota della US Navy, con sede a Manama, Bahrein.

La task force, operativa dal 2021 e inserita nel Naval Forces Central Command (NAVCENT), è responsabile della sperimentazione, della valutazione e del dispiegamento di una flotta di droni marini in tutta la regione del Medio Oriente. L'operazione di salvataggio, di cui i militari non hanno divulgato il modello esatto del velivolo impiegato, dimostra come i droni autonomi possano essere impiegati non solo in missioni di ricognizione o attacco, ma anche in compiti di soccorso umano.

Secondo le fonti del Comando centrale, è plausibile che un grande drone di superficie sia stato impiegato per raggiungere rapidamente la zona di incidenti, consentendo ai due soldati di imbarcarsi a bordo e di essere tratti in salvo, un esempio concreto di come la rapidità di risposta e la riduzione del rischio per il personale possano tradursi in vantaggi operativi tangibili. La Task Force 59 gestisce una gamma variegata di sistemi senza pilota, sia di superficie sia subacquei.

Tra i più piccoli vi sono i motoscafi angolari di circa cinque metri di lunghezza, noti come Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), progettati per la ricognizione di porti, coste e navi nemiche. Questi velivoli rapidi possono operare anche in acque ristrette, raccogliendo dati di intelligence in tempo reale.

Nella fascia più elevata della flotta di superficie troviamo imbarcazioni ad alta velocità come l'L3Harris Arabian Fox MAST‑13, capaci di svolgere sorveglianza a lungo raggio, supportare il puntamento di armi navali e fungere da relay di comunicazioni critiche. Parallelamente, la Marina mantiene una serie di veicoli subacquei senza equipaggio di dimensioni e capacità differenti: i droni di grandi dimensioni possono compiere viaggi autonomi di migliaia di chilometri, monitorando rotte marittime e rilevando minacce a profondità elevate, mentre le unità più piccole sono impiegate per attività a corto raggio, come l'individuazione e la neutralizzazione di mine maritime.

Gran parte di queste piattaforme rimane classificata; quelle che emergono in ambito pubblico tendono a scomparire rapidamente, poiché l'interesse operativo evolve in modo veloce. I droni marini svolgono ruoli poliedrici: sorveglianza, tracciamento di obiettivi ostili, supporto alla navigazione, rimozione di mine e, in certi casi, missioni offensive. Il loro impiego è ormai parte integrante della strategia del Pentagono, che vede negli asset autonomi una soluzione a costi ridotti e con tempi di risposta più rapidi rispetto ai tradizionali sistemi manned.

Tuttavia, il percorso di sviluppo non è stato privo di difficoltà: problemi tecnici, vulnerabilità informatiche e incidenti di prova hanno talvolta rallentato l'introduzione di nuovi modelli. Nonostante ciò, il successo di alcuni droni marini è evidente.

Un caso emblematico è il Magura V5, una piattaforma ucraina non affiliata agli Stati Uniti, che ha dimostrato di poter colpire navi da guerra russe e, nell'ultimo dicembre 2024, ha abbattuto un elicottero russo, segnando il primo caso documentato di un drone marino capace di distruggere un velivolo aereo. Questo risultato ha accresciuto l'interesse globale per le capacità dei droni marini e ha spinto ulteriormente gli Stati Uniti a investire in ricerca e sviluppo per migliorare l'autonomia, la capacità di carico e la resilienza delle proprie unità senza pilota.

In sintesi, l'intervento di soccorso realizzato dalla Task Force 59 evidenzia come le forze armate statunitensi stiano integrando con successo le tecnologie autonome nelle operazioni quotidiane, trasformando un concetto ancora in fase sperimentale in una capacità operativa concreta. L'espansione della flotta di droni marini nella zona del Golfo, sostenuta dagli investimenti del Dipartimento della Difesa, promette di ridefinire la natura delle operazioni navali nel Medio Oriente, offrendo un mix di sorveglianza avanzata, risposta rapida e capacità di intervento in scenari di emergenza, al tempo stesso riducendo l'esposizione del personale a pericoli diretti





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