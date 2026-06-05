Tassazione dei grandi patrimoni: il dibattito si riaccende in Italia

Il ritorno dei Coma Cose? La porta non è chiusa. Ho fatto il cameriere e l'operaio, ogni lavoro ha del bello. Il nuovo disco è quasi pronto

Il dibattito sulla tassazione dei grandi patrimoni è tornato alla ribalta in Italia, con la segretaria del Pd, Elly Schlein , che ha frenato gli entusiasmi sulla patrimoniale, mentre Alleanza Verdi e Sinistra prova a trasformare lo slogan 'Tax the rich' in una proposta politica per la prossima coalizione.

Al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo, Schlein ha dichiarato che la patrimoniale 'non è tra le cose già condivise nel programma dell'alleanza progressista. Ne discuteremo'. Intanto, Avs insiste sulla tassa sui grandi patrimoni, con Nicola Fratoianni che parla di riforma dell'Irpef e di revisione della tassa di successione.

Angelo Bonelli propone un contributo di solidarietà sui super ricchi per finanziare, per esempio, l'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità pubblica, mentre Ilaria Salis chiede una cornice europea per evitare che i grandi patrimoni possano sottrarsi al prelievo spostando la residenza fiscale. Ed anche per la parlamentare M5s, Chiara Appendino, 'è giusto e urgente introdurre una 'Millionaire Tax'.

Tuttavia, dietro la parola 'patrimoniale', ci sono strumenti molto diversi. Il punto di partenza comune è che la ricchezza è concentrata: il dato che alimenta il dibattito è quel 10% più ricco delle famiglie italiane che possiede il 60,6% della ricchezza netta complessiva. L'ipotesi oggi più strutturata è la proposta di legge di iniziativa popolare '1% Equo', depositata in Cassazione nel maggio 2026.

Prevede un contributo annuale sulla parte di patrimonio netto superiore a 2 milioni di euro, con esclusione dell'abitazione principale e coordinamento con le imposte patrimoniali già pagate. Lo schema indicato dai promotori è progressivo: 1% sulla quota eccedente i 2 milioni fino a 5 milioni; 1,7% tra 5 e 8 milioni; 2,1% tra 8 e 20 milioni; 3,5% oltre 20 milioni. Il gettito stimato dai promotori oscilla molto: tra 26 e 60 miliardi annui, secondo le ricostruzioni della campagna





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