L'esecutivo trova un'intesa di massima sulla tassa sulle rendite finanziarie. La soglia patrimoniale oscilla tra i 5,4 milioni e i 100 milioni, con definizioni attese entro il 14 giugno 2024.

Il governo italiano ha raggiunto un'intesa di massima fondamentale per strutturare una nuova forma di prelievo fiscale targeting la ricchezza estrema e le attività speculative. Il percorso negoziale, condotto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dai ministri competenti, ha identificato il perimetro operativo di quella che in ambito internazionale è nota come Robin Hood Tax. La proposta mira a colpire le ingenti ricchezze patrimoniali non legate alla produzione diretta, distinguendosi chiaramente dalle imposte sulla proprietà immobiliare residenziale già sottoposte a tassazione ordinaria.

Definizione delle aliquote e soglie di intervento

La definizione precisa della soglia minima di patrimonio imponibile rimane l'elemento tecnico ancora in fase di affinamento. Il dibattito tra le forze di maggioranza si concentra su due modelli contrastanti per stabilire il punto di ingresso dell'aliquota. Il Partito Democratico sostiene l'adozione di una soglia elevata, fissata a 100 milioni di euro, allineandosi al modello teorico proposto dall'economista francese Thomas Piketty. Tale approccio prevede una tassazione mirata esclusivamente sugli ultra-ricchi, minimizzando l'impatto sulla classe media e imprenditoriale.

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Contrariamente a questa posizione, Alleanza Verdi Sinistra propone un approccio più inclusivo, suggerendo una soglia di intervento significativamente più bassa. La proposta del partito guidato da Marco Grimaldi e Maurizio Veloccia prevede l'applicazione del prelievo a partire da 5,4 milioni di euro di patrimonio lordo. Questo livello, derivante da studi metodologici pubblicati da Oxfam, mira a colpire una fetta più ampia di ricchezza concentrata, ampliando la base imponibile e aumentando il gettito potenziale per le casse dello Stato.

Posizione dei Cinque Stelle su asset produttivi

I Cinque Stelle, inizialmente contrari a qualsiasi forma di tassa patrimoniale diretta, hanno modificato la propria posizione iniziale accettando di tassare le speculazioni finanziarie. L'adesione di Giuseppe Conte e del suo partito al nuovo schema avviene sotto condizioni stringenti per la protezione del tessuto produttivo nazionale. I negoziatori del M5s hanno ottenuto la rimozione esplicita dal perimetro tassabile di tutti gli asset produttivi, inclusi fabbrici industriali, macchinari operativi e strumenti tecnici essenziali per le attività commerciali.

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Un punto fermo per i Cinque Stelle riguarda inoltre l'esclusione totale degli immobili residenziali, indipendentemente dalla loro ubicazione o valore di mercato. La ragione di tale esclusione risiede nella presenza già esistente dell'Imposta Municipale Propria, detta comunemente IMU. Dal partito di Giuseppe Conte viene ribadito che l'aggiunta di un ulteriore onere sugli immobili di abitazione sarebbe duplicativa e iniqua. La posizione è chiara: il prelievo deve colpire la rendita finanziaria speculativa, non la casa di proprietà o il patrimonio immobiliare abitativo già tassato.

Negoziazioni in corso e scadenze definitive

Le trattative tecniche continuano intensamente nel tavolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sedute operative programmate dal giorno successivo al comunicato fino al venerdì della settimana in corso. L'obiettivo è cristallizzare la soglia finale, che circola nei corridoi di Palazzo Chigi intorno ai 20 milioni di euro come possibile compromesso. Questo valore intermedio potrebbe rappresentare il punto di caduta tra la richiesta dei Verdi e la resistenza dei Democratici, cercando di bilanciare efficacia fiscale e consenso politico.

Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra esprime soddisfazione per l'evoluzione del dibattito, definendo i progressi compiuti come passi avanti decisivi verso la chiusura dell'accordo. La direzione è ormai consolidata verso una ratifica definitiva senza necessità di rinviare la decisione al tavolo dei leader politici. Maurizio Veloccia, co-portavoce del partito, sottolinea l'importanza di non dilatare i tempi, sottolineando come la definizione rapida sia cruciale per la credibilità della misura fiscale.

Impatto sul sistema fiscale italiano

Questa nuova architettura fiscale rappresenta un cambiamento strutturale nel sistema tributario italiano, spostando il focus dalla tassazione del consumo e del lavoro verso la ricchezza accumulata e la rendita finanziaria. L'adozione di criteri basati su modelli internazionali, come quelli di Oxfam o le teorie di Piketty, segna un'allineamento con le best practices europee sulla giustizia fiscale. La misura mira a ridurre le disparità sociali e a generare risorse aggiuntive per i servizi pubblici, mantenendo un occhio di riguardo per la competitività delle imprese italiane.