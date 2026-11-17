Autorità americane smantellano fabbrica illegali a Chino nel 2026. Scopri come i produttori cinesi spostano la produzione negli USA per evitare la tassazione FDA e le normative federali.

Nel corso dell'ottobre 2026, le forze dell'ordine statunitensi hanno portato a termine un'operazione decisiva a Chino, in California, portando alla luce una fabbrica clandestina dedicata alla produzione di sigarette elettroniche illegali. Questa irruzione, avvenuta il 30 ottobre, segnata dalle forze dell'ordine come una delle più significative contro la contraffazione di dispositivi di vaping, ha rivelato una strategia in evoluzione da parte dei produttori cinesi che dominano il mercato americano.

Le autorità federali e locali hanno sequestrato circa 850.000 articoli, tra cui dispositivi completi e componenti isolati, provenienti da marchi di grande successo come Geek Bar e Foger. La scoperta di macchinari per l'applicazione del branding e per la termoretraibilità ha confermato che il sito non era utilizzato merely per lo stoccaggio, ma attivamente per la manifattura illegale di prodotti non autorizzati dall'Food and Drug Administration (FDA).

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Operazione Chino e Sequestro Massiccio di Dispositivi

L'operazione è stata condotta congiuntamente dall'Ufficio delle Investigazioni per la Sicurezza Nazionale (HSI), dipendente del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, e dal Dipartimento di Polizia di Ontario, la città con giurisdizione su Chino. La partecipazione di diverse agenzie statali e federali ha evidenziato la gravità percepita della minaccia representata dalla produzione domestica illegale di sigarette elettroniche.

Un portavoce del dipartimento di polizia ha dichiarato che la scoperta ha superato la semplice dimensione quantitativa del sequestro. La presenza di linee di assemblaggio ha sollevato preoccupazioni serie riguardo alla sicurezza pubblica e alla protezione dei consumatori, segnalando una violazione sistematica delle normative vigenti e un tentativo di eludere i controlli di qualità imposti dalle autorità federali statunitensi.

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Strategia dei Produttori Cinesi e Spostamento Produzione

La fabbrica di Chino è stata identificata come un luogo in cui marchi cinesi, in particolare Guangdong Qisitech che produce Geek Bar, hanno iniziato a spostare parte della produzione negli Stati Uniti. Questa mossa strategica risponde al crescente rigore normativo, alle severe misure dell'FDA contro le importazioni e alle tariffe imposte dall'ex Presidente Donald Trump sui prodotti cinesi, che hanno inizialmente limitato i flussi commerciali all'inizio del 2025.

Sebbene alcune aziende abbiano adottato la strategia di etichettare i prodotti come "Made in the USA" pur mantenendo la proprietà cinese, l'irruzione del 30 ottobre 2026 fornisce la prima prova concreta che i principali marchi cinesi, finora dipendenti dall'importazione di finiti, stanno stabilendo capacità manifatturiere locali. Un testimone presente durante l'operazione ha affermato che la fabbrica era operativa dal 2026 e che sul sito erano presenti sia prodotti autentici che contraffatti.

Verifica dell'Autenticità e Impatto sul Mercato Tabacchi

Le foto scambiate con Reuters mostrano bobine di etichette di autenticità con codici QR che i consumatori possono scansionare per verificare la legittimità dei dispositivi. Tuttavia, la scansione di un codice su una scatola di Geek Bar presente nelle immagini ha portato a una pagina sul sito ufficiale che certificava il prodotto come autentico, nonostante l'assenza di autorizzazione FDA. L'FDA non ha mai concesso autorizzazioni di commercializzazione a sigarette elettroniche di proprietà cinese, classificando esplicitamente Geek Bar e Foger come illegali per l'importazione o la vendita.

Questo scenario ha creato frizioni significative per le grandi compagnie di tabacco come British American Tobacco (BAT) e Altria, produttrice di Marlboro. BAT stima che i dispositivi non autorizzati rappresentino circa il 70% di tutte le vendite di vapes negli Stati Uniti, generando un mercato annuale valutato in 7 miliardi di sterline o 9,25 miliardi di dollari. Nonostante ciò, le aziende legali stanno registrando un aumento delle vendite grazie al rafforzamento dell'applicazione della legge e alla pressione normativa sulle filiere illegali.