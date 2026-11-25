Sondaggio rivela che il 67% degli italiani sostiene nuove tasse per i molto ricchi. Analisi delle preferenze per exit tax, tassa Zucman e patrimoniale Oxfam con dati specifici.

Una larga fetta della popolazione italiana è orientata verso un aumento della pressione fiscale per gli individui ad alta redditività e patrimonio, al fine di riequilibrare la situazione economica nazionale e finanziare nuovi servizi pubblici. Secondo un recente sondaggio, ben il 67% degli intervistati, suddiviso tra il 29% totalmente favorevole e il 38% probabilmente d'accordo, esprime sostegno per l'introduzione di oneri aggiuntivi destinati ai cittadini più facoltosi del Paese.

Consensi trasversali e divisioni politiche

I dati rivelano un consenso che attraversa gli schieramenti politici tradizionali, sebbene con intensità diverse. L'85% degli elettori del centrosinistra si schiera a favore di questa misura, dimostrando un allineamento ideologico netto. Interessante notare che anche il 55% degli elettori del centrodestra, superando la maggioranza del proprio bacino elettorale, appoggia l'idea di nuove tassazioni per i ricchi. Solo un quarto della popolazione generale rimane contraria a qualsiasi forma di extra-tassazione, evidenziando come il tema della progressività fiscale abbia assunto una rilevanza centrale nel dibattito pubblico attuale.

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Exit Tax: la preferita con soglia critica

La misura che gode del più ampio avallo popolare è l'exit tax, approvata dal 65% degli italiani. Questa impossta colpisce le plusvalenze finanziarie per chi trasferisce la residenza fiscale all'estero con un patrimonio superiore agli 800mila euro. L'argomento ha trovato spazio nella bozza di manovra finanziaria recentemente licenziata dal Governo, dove è stato formalizzato l'intervento. Tuttavia, la norma è oggetto di numerosi emendamenti proposti dalla stessa maggioranza di governo, che mirerebbero ad attenuarne l'impatto alzando la soglia di applicazione, ad esempio portandola a 2 milioni di euro, per rendere il meccanismo meno aggressivo.

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Preferenze per patrimoniali e tasse sulle rendite

Oltre all'exit tax, gli elettori mostrano interesse per altre tipologie di oneri. Il 60% è favorevole all'aumento delle tasse sulle grandi rendite finanziarie che superano il milione di euro. Una quota simile, anch'essa al 60%, sostiene l'imposta del 2% sui patrimoni individuali superiori a 100 milioni di euro, nota come tassa Zucman. Sempre con il 60% di consensi, si configura la patrimoniale progressiva sulle ricchezze nette, inclusa la componente immobiliare, applicabile a patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro con aliquote che variano dall'1,7% al 3,5%, identificata come tassa Oxfam. Poco più della metà degli intervistati appoggia inoltre un contributo una tantum per chi possiede una ricchezza netta oltre i 2 milioni di euro.

Il posizionamento sull'IRPEF e i timori economici

Di fronte a queste diverse opzioni, quando si chiede di scegliere la proposta preferita, emerge nettamente la tassa Oxfam, con una forte predilezione da parte degli elettori del centrosinistra. Curiosamente, l'intervento specifico sull'IRPEF ottiene il consenso più basso, con solo il 48% favorevole a un'aliquota più elevata per i redditi superiori a 100mila euro. I cittadini non temono principalmente di essere coinvolti direttamente, ma esprimono preoccupazione per le ripercussioni macroeconomiche: fuga di capitali, minore attrattività per gli investimenti esteri e incentivo all'elusione fiscale. Tra i contrari alla patrimoniale, il 49% teme la fuga dei capitali, il 31% un calo degli investimenti e il 28% un aumento dell'evasione.