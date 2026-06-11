Tassi di impiego e retribuzioni reali in calo tra laureati italiani

Un'analisi condotta su una generazione di laureati italiani fotografa una crescita dei tassi di impiego e una flessione delle retribuzioni reali. Anche le donne, la maggioranza dei laureati, studiano meglio ma sul mercato del lavoro la situazione si ribalta. Chi vive al Sud guadagna meno, il divario tra Nord e Sud è ampio. Anche la disponibilità salariale è disomogenea. I laureati professionalizzanti hanno tassi di occupazione elevati e tempi di ingresso mediamente più brevi rispetto ai percorsi tradizionali.

Una generazione di laureati italiani con tassi di impiego in crescita ma retribuzioni reali in calo. Anche le donne, la maggioranza dei laureati, studiano meglio ma sul mercato del lavoro la situazione si ribalta.

Chi vive al Sud guadagna meno, il divario tra Nord e Sud è ampio. Anche la disponibilità salariale è disomogenea. I tirocini curricolari sono uno strumento efficace per allineare le competenze con le esigenze del mercato del lavoro. I laureati professionalizzanti hanno tassi di occupazione elevati e tempi di ingresso mediamente più brevi rispetto ai percorsi tradizionali.

Anche l'età media alla laurea e il voto medio sono saliti. Tuttavia, il disallineamento complessivo resta alto. Ecco i principali temi trattati





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