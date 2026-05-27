Tassi mirate sui prodotti dannosi per la salute: una proposta controproducente o una strategia efficace?

La proposta di legge di iniziativa popolare, arrivata in Parlamento dopo aver superato le 50.000 firme, prevede una tassazione specifica per colpire solo i prodotti da tabacco. Tuttavia, secondo un esperto, non rappresenterebbe un approccio realmente efficace per la tutela della salute pubblica.

Sono tutti gli elementi che hanno un impatto significativo sulla salute dei cittadini e sui costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Eppure, questi prodotti vengono spesso esclusi dalle iniziative di tassazione mirata, come quella ora proposta per le sigarette.

Parole chiare e dirette quelle espresse dal presidente della, in risposta alla recente proposta di legge di iniziativa popolare - arrivata in questi giorni in Parlamento dopo aver superato le 50.000 firme e sostenuta daprevedere una tassazione specifica per colpire solo i prodotti da tabacco non rappresenterebbe un approccio realmente efficace per la tutela della salute pubblica.

«Se si ragiona nell’ottica di aumentare le tasse su beni dannosi per la salute, bisognerebbe valutare un approccio più completo, che prenda in considerazione una vasta gamma di prodotti potenzialmente nocivi», evidenzia Miani. «In molti altri Paesi, infatti, dai superalcolici alle bevande zuccherate. Questo non solo ha contribuito a ridurre il consumo di tali prodotti, ma ha anche portato a un incremento delle entrate pubbliche, destinate a coprire i costi sanitari associati».

Secondo Miani, inoltre, focalizzare l’attenzione solo sulle sigarette rischia di polarizzare il dibattito, creando una«Il principio di equità fiscale suggerisce che tutti i prodotti che incidono sulla salute dovrebbero essere trattati in modo proporzionato», spiega.

«Quindi, sebbene l’idea di aumentare il prezzo delle sigarette possa rappresentare un valido strumento per disincentivare il fumo e raccogliere risorse per il SSN, essa dovrebbe far parte di una strategia più ampia. Occorre affrontare in modo integrato tutte le sostanze che danneggiano la salute, adottando misure fiscali coerenti e proporzionali rispetto al loro impatto sanitario», evidenzia e conclude: «Solo così si potrà avere un approccio realmente efficace e giusto, sia per la tutela della salute pubblica che per il sostentamento del sistema sanitario».

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Efficace e generalmente ben tollerata, funziona soprattutto se inserita in un percorso nei Centri antifumo Secondo uno studio di Harvard, i prodotti ultraprocessati hanno più cose in comune con le sigarette che con il cibo I prodotti ultraprocessati andrebbero regolamentati nella comunicazione al pubblico, esattamente come avviene per il tabacco: a sostenerlo è un gruppo di ricercatori universitar





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