Tata Electronics: Morti tre operai a Hosur per gas tossico

Tre lavoratori sono deceduti per asfissia presso lo stabilimento Tata Electronics a Hosur. Apple indagherà sull'incidente mortale verificatosi durante le manutenzioni.

Una tragedia industriale ha scosso lo stato del Tamil Nadu in India, dove tre operai sono deceduti a causa di una sospetta asfissia mentre svolgevano attività di manutenzione e pulizia all'interno dello stabilimento di Tata Electronics. L'incidente si è verificato nel distretto di Krishnagiri, presso la città di Hosur, dove l'impianto è situato e dove viene prodotta parte dei componenti destinati agli smartphone iPhone di Apple. Le vittime, appartenenti a una società subappaltatrice incaricata degli interventi sull'impianto di filtrazione, avevano venticinque, ventotto e trentadue anni e hanno perso la vita durante un'operazione critica presso un serbatoio del sistema di trattamento delle acque reflue.

I dettagli dell'incidente mortale

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il dramma è iniziato quando uno dei tre operai ha perso i sensi all'interno del serbatoio, probabilmente a causa dell'inalazione di gas tossici accumulati nell'ambiente confinato. Un collega, nel disperato tentativo di soccorrerlo, è entrato nella vasca di contenimento subito dopo, subendo la stessa sorte e svenendo a sua volta per l'esposizione alle sostanze nocive. Un terzo membro della squadra, non appena ha compreso la gravità della situazione, si è precipitato sul posto per tentare un altro salvataggio, ma anche lui ha inalato le esalazioni letali perdendo conoscenza. Un quarto membro del gruppo, che fungeva da testimone diretto dell'accaduto, è riuscito a dare l'allarme immediatamente, attivando le procedure di emergenza necessarie.

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Posizioni delle istituzioni locali

Di fronte al lutto, le autorità governative hanno espresso subito fermezza e preoccupazione per la sicurezza sul lavoro. Virudhai Magal Keerthana, la ministra dell'Industria del Tamil Nadu, ha pubblicato un messaggio su X nel quale ha affermato con enfasi che la sicurezza e la dignità di ogni lavoratore devono rimanere una priorità assoluta e inderogabile. La ministram ha dichiarato che il tragico incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita e indipendente. Ha aggiunto che, in base ai risultati emersi dall'analisi tecnica, verranno presi i provvedimenti opportuni per garantire giustizia e prevenzione futura. Il gruppo Tata non ha rilasciato commenti ufficiali sul caso, mantenendo un profilo basso rispetto alle pressioni mediatiche.

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Reazione di Apple e prossimi passi

La catena di fornitura globale di Apple si trova ora sotto i riflettori a causa di questa notizia. La società americana, alla quale lo stabilimento coinvolto forniva componenti elettronici, ha attivato una procedura di verifica. Secondo una fonte interna, Apple indagherà sull'incidente avvenuto nello stabilimento del proprio fornitore, Tata Electronics, per valutare le responsabilità e le carenze nei protocolli di sicurezza. Nel frattempo, le tre vittime sono state soccorse tempestivamente e portate in ospedale, ma i soccorritori hanno constatato che le condizioni erano troppo gravi e che non era più possibile salvarle. È essenziale che ogni misura necessaria venga messa in atto per prevenire il ripetersi di tali tragedie in futuro.