Tatami - Una donna in lotta per la libertà: la storia di un'atleta iraniana che lotta per la libertà

Il film 'Tatami - Una donna in lotta per la libertà' racconta la storia di Leila, un'atleta iraniana che lotta per la medaglia d'oro nella sua disciplina. Allenata dalla caparbia Maryam Zar, Leila sbaraglia le prime avversarie senza troppi problemi. Tuttavia, quando si trova di fronte a un'atleta israeliana, Leila si trova di fronte a una scelta complicatissima: obbedire al regime iraniano o continuare a combattere per l'oro. Il film, diretto da Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, trasmettere un messaggio chiaro di denuncia attraverso un racconto sempre al massimo della tensione, che alterna la progressiva scalata di Leila verso la finale e il progressivo abisso in cui rischia di cadere la sua vita. Lo sport diventa occasione per trasmettere il valore universale della lotta contro le ingiustizie, non solo in Iran.

In questa prima collaborazione tra un regista israeliano e un'iraniana, una vittoria nello sport diventa lo strumento perfetto per raccontare l'impegno necessario per raggiungere i propri obiettivi e il significato che una vittoria può avere per un'intera nazione.

Su Rai 5, il film 'Tatami - Una donna in lotta per la libertà' racconta la storia di Leila, un'atleta iraniana che lotta per la medaglia d'oro nella sua disciplina. Allenata dalla caparbia Maryam Zar, Leila sbaraglia le prime avversarie senza troppi problemi.

Tuttavia, quando si trova di fronte a un'atleta israeliana, Leila si trova di fronte a una scelta complicatissima: obbedire al regime iraniano o continuare a combattere per l'oro. Il film, diretto da Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, trasmettere un messaggio chiaro di denuncia attraverso un racconto sempre al massimo della tensione, che alterna la progressiva scalata di Leila verso la finale e il progressivo abisso in cui rischia di cadere la sua vita.

Lo sport diventa occasione per trasmettere il valore universale della lotta contro le ingiustizie, non solo in Iran





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