Tavola rotonda Ecomondo 2026: governance integrata per bacini idrografici resilienti

A Rimini il 5 novembre 2026 si terrà la tavola rotonda sui bacini idrografici resilienti presso Ecomondo 2026, con i segretari delle Autorità distrettuali italiane per discutere la gestione integrata dell'acqua.

Il 5 novembre presso la Fiera di Rimini si terrà una tavola rotonda fondamentale dedicata alla costruzione di bacini idrografici resilienti. L'incontro, organizzato nell'ambito di Ecomondo 2026, riunirà i segretari generali delle Autorità distrettuali italiane per affrontare le sfide critiche della gestione integrata della risorsa idrica. L'evento avrà luogo presso l'Agorà Malatesta - Environmental Monitoring, specificamente nell'Area Hall B8, a partire dalle ore 10 del mattino.

Obiettivi e focus della governance idrica

L'iniziativa mira a creare un spazio di approfondimento e confronto tra gli enti preposti alla pianificazione territoriale. Il focus principale riguarderà l'incidenza diretta che le decisioni degli enti chiamati alla gestione delle acque hanno sui diversi territori e sulle comunità servite. I partecipanti analizzeranno le azioni più rilevanti per garantire una sostenibilità ambientale a lungo termine in tutto il paese.

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Interventi delle autorità e delle istituzioni

La tavola rotonda sarà preceduta da interventi chiave di figure istituzionali di spicco. Tra i relatori ci saranno Alessandro Delpiano, segretario generale di Adbpo, Giuseppe Travia, direttore generale del Mase, e Alessandro Bratti di Arera. Si uniranno a loro Stefano Mariani di Ispra e Gaia Rodriguez di Utilitalia, garantendo una prospettiva multi-istituzionale sul tema.

Tematiche ambientali e soluzioni nature based

Il dibattito si colloca nell'ambito più ampio del workshop 'Ripristinare il ciclo dell'acqua attraverso la governance di bacino'. Saranno discussi temi cruciali come le nature based solutions, la gestione delle crisi idriche, la prevenzione dell'inquinamento e la tutela della biodiversità. Un'attenzione specifica sarà dedicata al riutilizzo delle acque reflue depurate e alla definizione di bilanci idrici precisi.

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Monitoraggio e ruolo delle autorità distrettuali

Il programma prevede l'esame degli indicatori M0 sui sistemi di monitoraggio e la disponibilità della risorsa idrica. Verranno inoltre affrontati i temi della siccità e degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici. Le programmazioni triennali e le funzioni specifiche delle Autorità distrettuali saranno al centro del dibattito, con l'obiettivo di aggiornare e valorizzare le esperienze maturate nelle varie aree geografiche.

Partecipazione dei segretari distrettuali italiani

Al centro del dibattito, moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli, interverranno i segretari generali delle principali autorità distrettuali. Parteciperanno Alessandro Delpiano per il bacino del Po, Gaia Checcucci per l'Appennino Settentrionale, Marco Casini per l'Appennino Centrale, Vera Corbelli per l'Appennino Meridionale, Marina Colaizzi per le Alpi Orientali e Costantino Azzena per la Sardegna.