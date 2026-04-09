Tavolo di coordinamento per l'internazionalizzazione del settore farmaceutico e biotech italiano

Il Ministero degli Affari Esteri e l'Agenzia ICE lanciano un tavolo di coordinamento per supportare l'internazionalizzazione delle imprese farmaceutiche e biotecnologiche italiane, puntando sull'innovazione e l'attrazione di investimenti esteri.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), in collaborazione con l'Agenzia Ice, ha istituito un tavolo di coordinamento per l'internazionalizzazione delle imprese italiane nel settore delle biotecnologie e delle scienze della vita, con un focus particolare sul farmaceutico.

Questa iniziativa coinvolge attivamente numerosi partner istituzionali, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il Ministero della Salute, varie associazioni di categoria, e agenzie come Enea Tech. Sergio Strozzi, capo dell'ufficio IV Promozione delle filiere industriali innovative e start-up del Maeci, ha sottolineato l'importanza di questo tavolo durante l'incontro 'Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction', promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria. Il tavolo, fortemente voluto dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha l'obiettivo di mappare le aziende italiane, dalle start-up alle PMI fino ai grandi player del settore, e di definire le strategie di partecipazione alle principali fiere internazionali del settore biotech e pharma. Questo approccio strategico mira a consolidare e a promuovere la presenza delle aziende italiane più innovative a livello globale, offrendo loro un supporto concreto per l'espansione internazionale.\Il tavolo di coordinamento rappresenta un passo significativo per il sostegno alle aziende italiane nel settore farmaceutico e biotecnologico. Oltre alla mappatura delle imprese e alla definizione delle strategie fieristiche, il Maeci sta implementando una strategia mirata al supporto delle start-up innovative. Questa strategia prevede la creazione di un nuovo ufficio dedicato alle filiere industriali innovative, con un'enfasi particolare sul settore farmaceutico. Strozzi ha evidenziato come il settore farmaceutico e il biotech rappresentino un comparto di grande rilevanza per l'export italiano, in continua crescita nonostante le sfide del contesto internazionale. I dati previsti per il 2025 confermano la posizione di leadership dell'Italia nel panorama internazionale del pharma e biotech, con l'obiettivo di valorizzare l'innovazione italiana e di attrarre investimenti esteri. L'attrazione di investimenti esteri è strettamente legata alla presenza di un ecosistema integrato, caratterizzato da talenti qualificati, facilitazioni per la ricerca e sviluppo, e una forte sinergia tra gli attori pubblici e privati. L'Italia, secondo Strozzi, possiede tutte queste caratteristiche.\Il successo dell'iniziativa si basa sull'integrazione di vari elementi strategici. Un aspetto fondamentale è l'implementazione di strategie per l'intelligenza artificiale e l'utilizzo dei dati sanitari anonimizzati, nel rispetto della privacy, per la sperimentazione clinica e lo sviluppo di nuovi farmaci. L'obiettivo è quello di migliorare i processi di creazione di nuove molecole e terapie, sfruttando le potenzialità dell'innovazione tecnologica. Strozzi ha concluso sottolineando l'importanza di una strategia integrata che supporti sia le aziende italiane già presenti sul territorio, sia l'attrazione di nuovi player internazionali nel settore. Un esempio di successo sono i recenti investimenti di start-up della Silicon Valley, una impegnata nella ricerca sulla longevità e l'altra nell'intelligenza artificiale applicata alla farmaceutica. Questo dimostra l'attrattività dell'Italia e la sua capacità di attirare investimenti e competenze di alto livello. L'impegno del governo e dei partner istituzionali è volto a creare un ambiente favorevole alla crescita e all'innovazione, posizionando l'Italia come un punto di riferimento nel settore farmaceutico e biotecnologico a livello mondiale





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