Il centrosinistra definisce il sostegno all'Ucraina ma resta diviso su armi e fondi. M5s blocca il testo e minaccia la coalizione se manca la patrimoniale.

Il tavolo tecnico esteri del centrosinistra ha chiuso una giornata caratterizzata da tensioni operative e divergenze politiche profonde sulla strategia da adottare verso Kyiv. I partecipanti, riuniti per definire i punti cardine del programma di governo, hanno espresso frustrazione per le difficoltà tecniche nelle comunicazioni, rendendo inefficace il lavoro preliminare. La riunione si è conclusa con la produzione di un documento di lavoro, ma senza una convergenza reale sulle modalità del supporto internazionale.

Difficoltà Tecniche e Posizioni Su Kiev

Le comunicazioni via collegamento telefonico si sono rivelate inaffidabili, con un intervento del deputato Pd Alessandro Alfieri proveniente dal Turkmenistan che ha subito continui distacchi di linea, impedendo un dialogo costruttivo. Questa disfunzione tecnica ha messo in luce le difficoltà pratiche di coordinamento, ma soprattutto ha evidenziato il disallineamento strategico tra i partiti della coalizione sul tema del sostegno militare e finanziario all'Ucraina.

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Il documento prodotto dal gruppo definisce l'impegno a garantire sostegno alla resistenza ucraina, eliminando però i termini specifici "armi" e "militare". Il Partito Democratico ha accettato questa diluizione del linguaggio per cercare di includere le posizioni dei Cinque Stelle, sperando di convincere gli alleati ad accettare almeno un sostegno di natura economica. La proposta prevedeva l'invio di risorse a disposizione del presidente ucraino Vlodymyr Zelensky, che avrebbe poi determinato come impiegare tali fondi secondo le necessità del campo.

L'Opposizione Intransigente Di Giuseppe Conte

La proposta del Pd ha trovato un muro di gomma da parte della direzione dei Cinque Stelle, guidata in questo frangente da Giuseppe Conte, che ha rifiutato categoricamente ogni forma di invio di denaro. Conte ha argomentato che fornire fondi senza controllo diretto equivale a permettere a Kyiv di acquistare armi attraverso terze vie, chiedendosi quale sia la differenza reale rispetto a un trasferimento diretto di materiali bellici.

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Conte ha chiaramente delineato una linea rossa contro qualsiasi sostegno militare, sia diretto che indiretto, utilizzandone i media nazionali per dettare la posizione da seguire all'interno della coalizione. L'ex premier ha avvertito che le primarie rischiano di creare frammentazione nel gruppo e ha invitato gli alleati a uscirne come squadra unita, sebbene la sua presa di posizione abbia acuito le divisioni interne al campo largo.

Fratoianni Minaccia la Coalizione Senza Patrimoniale

Nel frattempo, il nodo fiscale della patrimoniale si sta rivelando cruciale per la sopravvivenza dell'alleanza. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, ha stabilito che senza l'introduzione di questa tassa non ci sarà coalizione. Il leader ha sottolineato che se il problema da affrontare è la fuga di capitali, la proposta presentata dai Cinque Stelle sulle rendite finanziarie rappresenta la parte più volatile e meno sicura del sistema tributario.

Fratoianni ha dichiarato la propria disponibilità a ragionarne a livello di leader, ma ha esigito che al tavolo tecnico si realizzino progressi concreti. La sua posizione intransigente si somma a quella dei Cinque Stelle, che hanno minacciato di non firmare gli emendamenti comuni alla manovra economica. La causa del blocco è il disaccordo sui renziani, che non intendono trovare le coperture negli extraprofitti delle imprese produttrici di armi ed energetiche, una fonte di finanziamento rifiutata dai contiani.

Punti Di Convergenza E Prossimi Passi

Nonostante le aspre divergenze, il gruppo ha raggiunto un consenso su alcuni fronti fondamentali. È stata confermata l'adesione alla Nato e il sostegno al quadro europeo. Inoltre, i partecipanti hanno concordato nel ribadire il ruolo di mediatore che l'Italia ha tradizionalmente svolto nel Mediterraneo, segnando una netta discontinuità rispetto alla linea del governo Meloni.

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È inoltre stata raggiunta l'accordo nel rifiutare l'aumento delle spese per gli armamenti fino al cinque percento del Pil, una posizione condivisa da tutti i membri del tavolo. Questi punti di accordo rappresentano l'unica base stabile su cui costruire il resto del programma, sebbene la strada verso una definizione completa resti ancora molto lunga e incerta.

Il Ruolo Di Elly Schlein E Le Sfide Future

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha proposto al campo largo tre iniziative legislative specifiche: il matrimonio egualitario, i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali e una nuova legge contro l'omolesbotransfobia. Queste proposte cercano di collocare il centrodestra su temi sociali progressisti, ma devono ancora trovare spazio in un contesto dominato da dispute su economia e politica estera.

I responsabili di settore si riuniranno nuovamente giovedì per confrontarsi faccia a faccia e illustrarsi gli emendamenti al testo base dell'intesa. I partecipanti ammettono che qualcosa rimarrà aperto, riconoscendo che il documento comune dovrà essere esaminato dai leader politici. Giuseppe Conte ha rivendicato l'ultima parola sulla forma finale del testo, lasciando la coalizione in una fase di attesa e negoziazione delicata.