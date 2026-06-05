Tavolo Unico di Savona: fusione giapponese‑italiana tra arte, mare e cucina d'autore

Il nuovo ristorante sulla spiaggia di Savona, "Tavolo Unico", propone una cucina giapponese arricchita da influenze italiane, con piatti di sushi, caviale, ostriche e menu vegani, il tutto immerso in un ambiente artistico con opere di Rodin, Dalì e altri maestri.

Situata sulla splendida spiaggia di Savona , tra palme e banani, una nuova arena gastronomica ha aperto le sue porte, proponendo un'esperienza culinaria che unisce l'eleganza della tradizione giapponese a sapori autenticamente italiani.

Il ristorante, denominato "Tavolo Unico", si distingue per il suo design minimalista, caratterizzato da un unico tavolo in ciascuna delle cinque sale, ognuna dedicata a un artista contemporaneo e decorata con opere che spaziano da Rodin a Dalì. La cena, oltre a deliziare il palato, diventa un vero percorso artistico, con le pareti adornate da sculture, dipinti e motivi che ricordano le calligrafie orientali.





Il menù, curato dallo chef Giancarlo Morelli, è un viaggio di sapori che parte dal classico sushi, sashimi e nigiri per arrivare a creazioni più audaci, come la tartare delle Langhe per Tokyo, il Gunkan di capesante con maionese al tartufo e la Black cod in crosta al tartufo nero. La selezione di frutti di mare è particolarmente ricca: caviale, ostriche freschissime, plateau di crostacei, piovra al vapore e spaghetti ai ricci, tutti provenienti dall'orto bio di Bertarello vicino a Viterbo, che fornisce le verdure tre volte a settimana.

Per chi preferisce il plant‑based, il ristorante propone il menù "Origini Vegetali", una serie di piatti vegani realizzati con ingredienti d'eccellenza e presentati con una cura estetica pari a quella dei piatti di mare. La carta dei vini, ampia e articolata, accompagna perfettamente le proposte, con una selezione di etichette italiane e internazionali che si sposano bene con la cucina fusion.





Il servizio, caratterizzato da un personale sorridente e attento, è pensato per garantire un'esperienza di alto livello, con una presentazione curata nei minimi dettagli e una personalizzazione del pranzo o della cena su misura per ogni cliente. L'ambiente, arricchito da una grande piscina a pochi passi dal mare e da una terrazza panoramica, offre un'atmosfera rilassata ma raffinata, ideale sia per una cena romantica sia per un pranzo di lavoro.

I prezzi, a partire da 100 euro per un menù degustazione di cinque portate, escludono le bevande, che si aggirano intorno ai 50 euro, ma la qualità delle materie prime, la creatività dello chef e l'unicità dell'esperienza rendono l'offerta competitiva nel panorama gastronomico della Liguria. Il "Tavolo Unico" rappresenta così una nuova frontiera della cucina fusion, dove la precisione giapponese incontra la generosità della tradizione italiana, creando un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e dell'arte contemporanea





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