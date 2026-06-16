Taylor Swift si racconta: la menopausa e il difficile rapporto con il corpo

La regina del country pop parla per la prima volta delle sfide della menopausa, rivelando come l'abbia portata a sviluppare un rapporto conflittuale con il proprio corpo, tra diete estreme e allenamenti eccessivi.

La regina del country pop, Taylor Swift , ha rotto il silenzio sulla menopausa, un tema spesso tabù nel mondo dello spettacolo. In un'intervista esclusiva, ha raccontato per la prima volta come questo periodo della vita l'abbia costretta a fare i conti con il suo corpo in modo profondo e doloroso.

'Non riuscivo a sopportare i cambiamenti', ha confessato, 'mi sono fatta del male'. La cantante, nota per le sue hit e per una carriera costellata di successi, ha rivelato di aver intrapreso diete estreme, eliminando grassi e zuccheri fino a ridurre l'apporto calorico a livelli pericolosi. Ha aumentato l'allenamento fino all'eccesso, spingendo il corpo oltre i limiti sopportabili.

'Facevo cose molto poco sane. Lavoravo il corpo più di quanto lo nutrivo', ha ammesso, descrivendo un periodo in cui l'ossessione per il controllo delle forme l'ha portata a smettere persino di guardarsi allo specchio. Il suo racconto è un grido di allarme su quanto la pressione sociale e gli standard estetici possano influenzare negativamente la salute mentale e fisica delle donne in una fase già delicata come la menopausa





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