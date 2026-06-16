Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Taylor Swift si racconta: la menopausa e il difficile rapporto con il corpo

Spettacolo News

Taylor Swift si racconta: la menopausa e il difficile rapporto con il corpo
Taylor SwiftMenopausaBody Image
📆6/16/2026 10:53 AM
📰IOdonna
42 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 75%

La regina del country pop parla per la prima volta delle sfide della menopausa, rivelando come l'abbia portata a sviluppare un rapporto conflittuale con il proprio corpo, tra diete estreme e allenamenti eccessivi.

La regina del country pop, Taylor Swift , ha rotto il silenzio sulla menopausa, un tema spesso tabù nel mondo dello spettacolo. In un'intervista esclusiva, ha raccontato per la prima volta come questo periodo della vita l'abbia costretta a fare i conti con il suo corpo in modo profondo e doloroso.

'Non riuscivo a sopportare i cambiamenti', ha confessato, 'mi sono fatta del male'. La cantante, nota per le sue hit e per una carriera costellata di successi, ha rivelato di aver intrapreso diete estreme, eliminando grassi e zuccheri fino a ridurre l'apporto calorico a livelli pericolosi. Ha aumentato l'allenamento fino all'eccesso, spingendo il corpo oltre i limiti sopportabili.

'Facevo cose molto poco sane. Lavoravo il corpo più di quanto lo nutrivo', ha ammesso, descrivendo un periodo in cui l'ossessione per il controllo delle forme l'ha portata a smettere persino di guardarsi allo specchio. Il suo racconto è un grido di allarme su quanto la pressione sociale e gli standard estetici possano influenzare negativamente la salute mentale e fisica delle donne in una fase già delicata come la menopausa

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IOdonna /  🏆 9. in İT

Taylor Swift Menopausa Body Image Salute Benessere

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Toy Story 5, la canzone di Taylor Swift è stata 'top secret' anche per il cast: il racconto di Tom HanksToy Story 5, la canzone di Taylor Swift è stata 'top secret' anche per il cast: il racconto di Tom HanksSi intitola 'I Knew It, I Knew You' il brano che Taylor Swift ha proposto per Toy Story 5, ma il cast del film ha scoperto soltanto a ridosso dell'uscita del coinvolgimento della popstar.
Read more »

Un diciassettenne uccide la zia e si libera del corpo gettandolo nel fiumeUn diciassettenne uccide la zia e si libera del corpo gettandolo nel fiumeUn rimprovero alla base dell'aggressione, forse per una questione di soldi (ANSA)
Read more »

Taylor Swift conferma che il giallo è il colore più elegante dell'estate 2026Taylor Swift conferma che il giallo è il colore più elegante dell'estate 2026Per esibirsi durante la premiere di Toy Story 5, la cantante ha indossato un elegante abito da sera che non è passato inosservato. Per la serie: «bello come il sole»
Read more »

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum punta ad Anya Taylor-Joy: chi interpreterà nella Terra di Mezzo?Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum punta ad Anya Taylor-Joy: chi interpreterà nella Terra di Mezzo?Anya Taylor-Joy vivrà una nuova avventura mozzafiato al cinema, addentrandosi questa volta nella Terra di Mezzo: chi interpreterà ne Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum?
Read more »



Render Time: 2026-06-16 13:53:33