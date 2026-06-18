La presunta data (il 3 luglio) è sempre più vicina. I dettagli trapelati non sono molti, ma si pensa che la cerimonia possa aver luogo nel Madison Square Garden, a New York.

Taylor Swift si sposa: la cerimonia da sogno sarà al Madison Square Garden ? Ecco come sarà organizzata. La presunta data (il 3 luglio) è sempre più vicina.

I dettagli trapelati non sono molti, ma si pensa che la cerimonia possa aver luogo nel Madison Square Garden, a New York. Non per niente, tutto il mondo aspetta con ansia il giorno delle nozze tra la cantante Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce, insieme dal 2023, che nel settembre 2025 hanno annunciato il matrimonio con un post su Instagram. La vostra prof di inglese e il vostro prof di educazione fisica si sposano!

, aveva scritto la popstar a corredo delle foto della proposta. Adesso, la presunta data (il 3 luglio) è sempre più vicina. I dettagli trapelati non sono molti, ma si pensa che la cerimonia possa aver luogo nel Madison Square Garden, a New York, ma soprattutto una location ampia e facile da controllare.

Il wedding planner delle star, Mark Seed (che organizzò anche il matrimonio di Jennifer Lawrence nel 2019), ha raccontato a Un dettaglio che sembra confermare la location: dal 29 giugno al 6 luglio, non sono previsti eventi in quello che è uno degli stadi più famosi al mondo. Con una capienza da 20mila posti, Darren Olarsch, fondatore di On The Move Entertainment, sostiene che, in caso, l'MSG avrà bisogno di una bella ristrutturazione interna: Sarebbe un livello di produzione pari a quello dell'artista andata avanti da marzo 2023 a dicembre 2024, celebrando tutta la sua carriera.

È fattibile, ma è come organizzare un concerto. Un matrimonio che altrove potrebbe costare 300.000 dollari, qui al Garden ne costerebbe 3 milioni. Costruirebbero letteralmente la location per il matrimonio sul pavimento. Un mini palco, una pista da ballo e tavoli circostanti, tutto lì, proprio lì; una location dentro una location.

Il team di produzione dovrebbe costruire delle strutture sopraelevate, utilizzando decorazioni come dei drappeggi, in modo tale da abbassare il soffitto alto 45 metri e farlo sembrare più romantico, intimo e raccolto. Inoltre, l'arena, essendo priva di finestre, permetterebbe a Swift e Kelce di controllare la luce e sfruttarla a proprio vantaggio: Se si oscurate i sedili, nessuno li vedrà mai. Si illuminano solo le zone che si vuole che la gente veda.

Si pensa, inoltre, che le decorazioni saranno in puro stile Swift, quindi con tantissimi elementi floreali, che potrebbero richiamare proprio le foto dell'annuncio. Una cosa è sicura: la cerimonia in sé sarà la cosa più importante. Per questo, si potrebbero usare quattro location diverse all'interno dello stadio per i diversi momenti: dalla celebrazione all'aperitivo alla cena di gala fino e il ricevimento serale.

Secondo una fonte che lavora nel settore dei matrimoni per celebrità, la cerimonia si terrà al Teatro (Infosys) ha spiegato una fonte del settore dei matrimoni, riferendosi alla sala sotterranea in stile teatro romano con 5.000 posti a sedere. In ogni caso, si prospetta come uno degli eventi dell'anno





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