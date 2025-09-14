Tchatchoua vola in Premier: dal Verona a Wolverhampton

Il terzino dell'Hellas Verona, Tchatchoua, trasferitosi al Wolverhampton per circa 12 milioni di euro, lascia un segno indelebile nella città scaligera.

Tchatchoua , terzino che ha stregato all\' Hellas Verona negli ultimi due anni, ha coronato il suo sogno di giocare in Premier League . L'esterno difensivo, acquistato da Charleroi per poco meno di 2 milioni di euro, si è rivelato una delle stelle della Serie A , attirando l'attenzione di diverse big. La competizione per il suo trasferimento è stata intensa, con Nottingham Forest e Wolverhampton che si sono battuti per accaparrarsi le sue prestazioni.

Alla fine, è stato il Wolverhampton a trionfare, aggiudicandosi il calciatore per circa 12 milioni di euro lo scorso 19 agosto. Tchatchoua ha lasciato un segno indelebile a Verona, giocando 64 partite e segnando due gol. Prima di spiccare il volo verso l'Inghilterra, il terzino ha espresso i suoi sentimenti in un commovente messaggio ai tifosi veronesi. ''Due stagioni a Verona. Tanti ricordi, emozioni e lezioni che porterò sempre con me. Grazie al club, ai miei compagni e ai tifosi per il sostegno in un momento così decisivo della mia carriera. Sono orgoglioso di aver indossato questi colori e di aver condiviso con voi questo percorso. Forza Hellas'', ha scritto. Il trasferimento in Premier rappresenta un'importante opportunità di crescita per Tchatchoua, che ha firmato un contratto quinquennale con l'opzione per un'altra stagione. Anche altre big del calcio italiano come Napoli e Juventus, e persino l'Inter prima della decisione di cambiare allenatore, hanno mostrato un grande interesse per il talentuoso terzino. La chiamata dalla Premier League è stata l'occasione giusta per Tchatchoua, che ora si prepara a sfidare i migliori calciatori del mondo in un campionato ricco di emozioni e competizioni ad altissimo livello.





