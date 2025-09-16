TCL MOVETIME MT48: Lo smartwatch per bambini che unisce sicurezza connettività e divertimento

Il nuovo smartwatch per bambini di TCL, il MOVETIME MT48, si presenta come un dispositivo completo che combina sicurezza, connettività e intrattenimento. Grazie a funzionalità di localizzazione in tempo reale, chat vocale e videochiamate, il MOVETIME MT48 offre ai genitori il controllo e la serenità di sapere dove si trovano i loro figli.

TCL ha recentemente presentato un nuovo smartwatch progettato per i bambini, il MOVETIME MT48, che funge da dispositivo tecnologico pensato per conciliare sicurezza, connettività e benessere digitale . Non ancora disponibile in Italia, lo smartwatch punta ad offrire localizzazioni ad alta precisione, anche in ambienti urbani complessi o con interferenze.

Non solo, consente ai genitori, tramite app dedicata, di monitorare in tempo reale la posizione del bambino, consultare la cronologia degli spostamenti, creare zone sicure e ricevere notifiche immediate in caso di uscita dai perimetri stabiliti. L’integrazione con mappe di terze parti consente anche una navigazione diretta verso la posizione del minore. Sul fronte della connettività, il MOVETIME MT48 si distingue per le sue funzionalità vocali e di messaggistica: videochiamate 4G, chiamate VoLTE, messaggi vocali, SMS e chat di gruppo. La costruzione resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua lo rende adatto al gioco all'aperto e persino al nuoto. Il dispositivo non si ferma solo a funzioni di sicurezza e comunicazione: quadranti interattivi, contapassi, sensori di movimento e la possibilità di personalizzazione grafica rendono lo smartwatch non solo utile ma anche divertente e alla moda. Dello smartwatch si evidenzia anche l'aspetto estetico: disponibile nelle varianti con temi spaziali, lo schermo del MOVETIME MT48 si trasforma in una “cabina di comando digitale”. Una scelta pensata per stimolare la curiosità e l'esplorazione nei più piccoli





