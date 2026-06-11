Team of ousted Turkey opposition leader resigns from CHP assembly

The team of the ousted leader of Turkey's main opposition, Ozgur Ozel, has resigned from the party's assembly, his office said on Thursday, adding the move should legally trigger an extraordinary congress to re-elect a chairman.

Il team del leader estromesso della principale opposizione turca, Ozgur Ozel , ha rassegnato le dimissioni dall'assemblea del Partito Popolare Repubblicano (CHP), ha comunicato giovedì il suo ufficio, aggiungendo che la mossa dovrebbe legalmente far scattare un congresso straordinario per rieleggere un presidente.

In una dichiarazione rilasciata un giorno dopo che il presidente del Partito Popolare Repubblicano (CHP), nominato dal tribunale, ha chiesto l'espulsione di nove membri dell'assemblea del partito fedeli a Ozel, l'ufficio del leader estromesso ha dichiarato che 28 membri dell'assemblea di 57 membri si sono dimessi, il che equivale alla caduta dell'assemblea del partito e rende legalmente necessario un congresso entro 45 giorni





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Turkey Republican People's Party (CHP) Ozgur Ozel Assembly Resignation Extraordinary Congress Re-Election Of Chairman

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