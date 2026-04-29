Teatro delle Vittorie: Giuli promette impegno, Floridia chiede risposte chiare

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli interviene sulla questione del Teatro delle Vittorie, rispondendo all'appello di Fiorello e assicurando un impegno per preservare il patrimonio pubblico. Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, chiede risposte precise al Ministro e annuncia un'interrogazione parlamentare.

La questione del Teatro delle Vittorie, da giorni al centro di un acceso dibattito legato alla possibile vendita da parte della Rai , continua a tenere banco nel panorama culturale italiano.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è intervenuto direttamente nella trasmissione 'La Pennicanza', offrendo rassicurazioni e delineando possibili strategie per scongiurare la cessione dell'immobile. L'intervento del Ministro è arrivato in risposta all'appello lanciato da Fiorello, che durante la trasmissione ha espresso la sua preoccupazione per il futuro del teatro e ha proposto una soluzione audace: l'acquisto da parte dello Stato e la successiva concessione alla Rai.

Fiorello ha sottolineato come, in relazione al bilancio statale, i 14 milioni di euro necessari per l'operazione rappresentino una cifra modesta, quasi irrisoria. La sua posizione, appassionata e determinata, ha evidenziato un forte attaccamento al patrimonio culturale e alla storia della Rai. Successivamente all'intervento televisivo, il Ministro Giuli ha avuto un colloquio telefonico con Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai.

Durante la conversazione, Giuli ha ribadito l'importanza di preservare la dimensione pubblica di beni immobili di rilevante valore storico e culturale come il Teatro delle Vittorie. Ha assicurato Floridia che il suo Ministero si è immediatamente attivato per valutare le possibili soluzioni, avviando le procedure necessarie per raggiungere un obiettivo condiviso. Si è impegnato inoltre a tenere costantemente informata la Presidente Floridia sull'evoluzione della situazione.

Floridia, dal canto suo, ha confermato la piena disponibilità della Commissione di Vigilanza a collaborare attivamente, offrendo il proprio supporto per ogni azione utile a tutelare il servizio pubblico e il patrimonio culturale nazionale. L'obiettivo primario, condiviso da entrambe le parti, è quello di proteggere il patrimonio della Rai, considerato un elemento fondamentale del servizio pubblico e un bene prezioso per tutti gli italiani.

La discussione ha sottolineato la necessità di un approccio sinergico tra Ministero della Cultura e Commissione di Vigilanza per affrontare la questione in modo efficace e garantire la salvaguardia del Teatro delle Vittorie. La vicenda ha sollevato un acceso dibattito anche sulle responsabilità e sui ruoli dei diversi attori coinvolti.

Barbara Floridia ha espresso pubblicamente le sue perplessità riguardo all'atteggiamento del Ministro Giuli, accusandolo di affrontare la questione con superficialità e di cercare di trasformare un problema serio in un'occasione per intrattenimento. Ha sottolineato la serietà con cui Fiorello si è schierato a difesa del Teatro delle Vittorie, contrapponendola a un approccio giudicato inadeguato da parte del Ministro.

Floridia ha annunciato l'intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare a Giuli, chiedendo risposte chiare e precise sulla posizione del governo in merito alla vendita del Teatro delle Vittorie e di altri beni immobili Rai. Ha inoltre sollecitato un intervento del Ministro presso i parlamentari in vigilanza per consentire un'audizione pubblica, durante la quale Giuli potrebbe illustrare le sue strategie per difendere il patrimonio della Rai dalla privatizzazione.

La polemica evidenzia una profonda divergenza di vedute tra il Ministro della Cultura e la Commissione di Vigilanza Rai sulla gestione del patrimonio culturale e sulla necessità di tutelare il servizio pubblico





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