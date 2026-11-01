Teatro La Fenice: Leoncavallo e Mascagni rivelati sotto nuova luce

A Venezia il Teatro La Fenice propone Leoncavallo e Mascagni, portando alla luce capolavori dimenticati e offrendo visioni registiche innovative.

La passione per l'arte può talvolta trasformarsi in un'abitudine che ci impedisce di ascoltare davvero, creando una falsa sensazione di conoscenza assoluta. Tuttavia, ci sono sempre artisti e registi capaci di spostare le opere dal loro posto comune, permettendo di incontrare volti noti sotto una luce inattesa. Questa settimana, attraversando quattro città e le relative produzioni teatrali, ho assistito a una riscoperta del repertorio lirico che ha messo in discussione giudizi consolidati.

Riscoperta di Leoncavallo a Venezia

Un esempio emblematico è la messa in scena de I Pifferai a La Fenice nel 1897, un'opera che condivide la stessa fonte letteraria di Muger con quella pucciniana. La produzione guidata da Francesco Micheli ha presentato una gioventù bohémien così rumorosa e disordinata da rendere difficile qualsiasi forma di nostalgia romantica. Tra punk, travestimenti e balli sui tavoli, l'allestimento ha proposto una versione corale e fresca, lontana dalle convenzioni tradizionali del melodramma italiano.

Also read Caravaggio, lo straordinario teatro del vero Il «Bacchino» che svela un lato nascosto di Dioniso

Analisi musicale e drammatica

La scrittura corale si rivela robusta e già novecentesca, caratterizzata da una freschezza strumentale e da ariette che richiamano l'operetta. Il secondo atto rappresenta il momento culminante della serata, con Musette che sfrattata dal suo protettore organizza una festa tra i mobili pignorati, coinvolgendo il coro anche nella platea. Il quarto atto conclude con la morte di Mimì, un destino condiviso con l'opera di Puccini, ma raccontato con una densità espressiva diversa.

Interpretazioni e cast artistico

La produzione conta su un cast di alto livello, con Battistoni che restituisce tutta la mobilità espressiva del ruolo. Alla direzione musicale e coreutica sta Gea Garatti Ansini, mentre nel cast figurano Matteo Lippi, Alessandro Luongo, Anna Goryachova e Francesca Dotto. Le repliche sono previste per il 6 e 13 novembre alle 20, e il 22 alle 15. La narrazione si concentra sulla lettera con cui Musette lascia Marcello, accompagnata da un tre quarti struggente che evidenzia la distanza dalla scrittura di Puccini.

Advertisement

La rivisitazione di Mascagni

Il viaggio nelle pieghe dimenticate del verismo prosegue con Iris, debuttata a Roma nel 1898, ambientata in un Giappone immaginario e catastrofico. Il regista Daniele Menghini colloca l'azione tra macerie post atomiche, dove un grande disco d'oro viene rialzato e la folla canta l'Inno al sole. La regia unisce simbolismo e violenza, mostrando come l'innocenza venga distrutta dagli adulti in un contesto apocalittico.

Orchestra e conclusioni tragiche

La musica di Mascagni si rivela visionaria, con un'orchestrazione che alterna impasti sinfonici a voci solistiche e recitazione parlata. Il secondo atto vede Iris svegliarsi nel quartiere del piacere Yoshiwara, credendosi in paradiso, mentre Osaka rappresenta la minaccia dei suoi incubi. Erika Grimaldi sostiene il lungo canto con intensità, accompagnata da Angelo Villari, Roberto Frontali e Luca Tittoto. La storia si conclude con Iris che, pubblicamente esposta e maledetta dal padre, si getta nell'abisso, chiudendo un'opera che sfida le convenzioni del suo tempo.