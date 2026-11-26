Due tecnici Rheinmetall morti in Kuwait per detriti di droni. La Premier Meloni è a Bruxelles. Il Ministro Tajani parla di lamentele con Teheran dopo inchiesta. Situazione tesa.

Due tecnici italiani, Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo, hanno perso la vita in Kuwait a causa di detriti provenienti da droni precipitati. L'evento tragico si è verificato intorno alle ore quattordici, colpendo figure altamente specializzate impiegata nella manutenzione di sistemi difensivi. Questa perdita avviene in un momento di massima tensione geopolitica nel Golfo Persico.

La Premier Giorgia Meloni sta partecipando a una riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles. Di ritorno dalle notizie, l'Italia si trova esposta su due fronti strategici distinti. Il primo riguarda l'incidente mortale nel Medio Oriente, il secondo le tensioni nel Mediterraneo legate alle operazioni ucraine in Libia.

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I dettagli dell'incidente a Kuwait

Gli specialisti lavoravano presso un'infrastruttura vitale dell'Emirato. Un portavoce della Difesa locale ha attribuito le ferite a detriti di droni. L'attacco era stato respinto contro un sito sensibile. I due uomini erano dipendenti dell'azienda Rheinmetall Italia. Assistevano i sistemi contraerei Skyguard, forniti dall'azienda con sede a Roma.

Oltre ai due italiani deceduti, hanno riportato ferite un cittadino pakistano e uno kuwaitiano. La presenza tecnica è essenziale per il funzionamento dei dispositivi. L'Emirato utilizza queste batterie difensive dagli anni Novanta. La richiesta di supporto continuo è costante e critica.

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Reazione diplomatica del Ministero

Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri, ha espresso cordoglio per la tragedia. Stà valutando una reprimenda diplomatica verso Teheran. L'azione formale dipenderà dall'esito di un'inchiesta ufficiale. Il governo non prevede ancora la convocazione dell'ambasciatore iraniano.

Il Ministro ha confermato la notizia al Senato. Ha definito necessarie azioni di prudenza. La Farnesina monitora la situazione con preoccupazione. Tajani ha ricevuto garanzie di solidarietà dal suo omologo kuwaitiano. Si sta occupando personalmente del rientro delle salme.

Contesto regionale e sicurezza italiana

La regione è oggetto di escalation tra Stati Uniti e Iran. L'Iran ha intensificato gli attacchi nello Stretto di Hormuz. Da due settimane le esportazioni petrolifere del Golfo calano. Nei giorni scorsi ci sono stati almeno ventidue attacchi a navi commerciali.

Le forze statunitensi hanno colpito la costa meridionale e l'isola di Qeshm. Il Kuwait rimane nel mirino di Teheran. Le monarchie del Golfo sono considerate fragili. L'Italia presta assistenza energetica a questi Paesi. La base di Ali Al Salem è stata presa di mira.

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Presenza militare e operatori privati

In Kuwait opera una delegazione guidata dal Generale Salvatore Luongo. I militari italiani rimasti sono una decina, prevalentemente tecnici. La presenza è ridotta rispetto ai trecento soldati precedenti al quindici marzo.

Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Leonardo, ha assicurato la sicurezza dei propri lavoratori. L'azienda collabora con la tedesca Rheinmetall. La Difesa non prevede grossi dislocamenti attuali. Gli assetti di sicurezza in Libia sono giudicati sufficienti. La tensione politica rimane alta.