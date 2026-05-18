Tecnico del Seravezza Pozzi: 'Non è una piccola gioia, ma una grandissima' dopo la vittoria dei playoff

Il tecnico del Seravezza Pozzi, dopo la vittoria dei playoff, ha parlato della complessità della Serie D e della sfida contro le corazzate come Grosseto, Siena e Prato. Inoltre, ha parlato del presidente Pasini e della sua ambizione per l'Union Brescia.

Il tecnico del Seravezza Pozzi, squadra che ha appena vinto i Playoff del Girone E di Serie D , è intervenuto nell'appuntamento pomeridiano di Mister, partiamo dal suo Seravezza.

Avete vinto i playoff al termine di una stagione lunga e complicata. Questa 'piccola' gioia ci racconta l'annata che è stata? Intanto ci tengo a precisare che non si tratta di una piccola gioia, ma di una grandissima gioia. È stata un’annata importante in un girone difficilissimo, con corazzate come Grosseto, Siena e Prato, costruite chiaramente per categorie superiori.

Il Seravezza, insieme al Tau, ha disputato un campionato costantemente al vertice, occupando a lungo il secondo posto. Nelle ultime quattro giornate abbiamo pagato un po' di stanchezza e siamo scivolati al quinto posto, ma poi siamo stati bravi a vincere la semifinale battendo il Prato. Parliamo di una vera e propria corazzata, guidata da un allenatore che veniva dalla Serie B e con una società pronta per la Lega Pro.

Va dato grandissimo merito a questa squadra per una cavalcata che definirei importante. Il Seravezza è una realtà calcisticamente piccola. Questa vittoria non fa venire un po' di acquolina in bocca anche in ottica futura? Agli allenatori e ai giocatori che passano da Seravezza sicuramente sì; alla società magari un po' meno, perché giustamente prima vuole strutturarsi.

Credo che manchi poco per fare il grande salto, ma fanno i passi un po' alla volta. Negli ultimi due anni sono stati bravissimi ad allestire squadre giovani e interessanti, grazie al lavoro del direttore Leonardo Calistri. Vincendo i playoff e facendo un campionato di vertice hanno avuto la percezione di potercela fare.

Poi è ovvio che non basta: bisogna strutturarsi bene perché in questo girone ci sono 3-4 squadre che hanno già una struttura importante e che ogni anno danno filo da torcere. Ma la soddisfazione resta enorme. Se pensate che a Prato c'erano 4.000 persone e da Seravezza ne sono venute 150, capite bene l'impresa e il clima che abbiamo vissuto in campo.

Parliamo spesso delle insidie della Serie D. Molte squadre retrocesse dalla Serie C pensano di avere vita facile tra i dilettanti, ma sbattono contro la realtà: i gironi sono durissimi e ne promuovono solo una. È d'accordo su questa complessità? Certamente sì, la Serie D è complicatissima. Primo, perché c'è la regola dei giovani che sposta molto la mentalità e il modo di allenare.

Secondo, perché non sempre trovi stadi perfetti. Parlando chiaramente, si va su campi dove le squadre in difficoltà costruiscono la propria fortezza: lì non è facile giocare, spesso la palla viaggia a settanta metri d'altezza e vedi più il 'calcio storico fiorentino' che il calcio giocato. Ma che tu ti chiami Grosseto, Prato o Seravezza devi andarci e devi vincere. Magari quella domenica non ci riesci giocando bene, ma tirando fuori altre caratteristiche.

Le rose vanno allestite per questo tipo di battaglie e gli allenatori devono essere pronti a resettarsi. Non tutti riescono a calarsi in questa dimensione, ecco perché la difficoltà è enorme. Spostiamoci sui playoff di Serie C. Nel turno d'andata l'Union Brescia ha ipotecato il passaggio vincendo 3-0 in casa della favola Casarano. Finite in parità Potenza-Ascoli e Lecco-Catania, mentre la Salernitana ha battuto 2-0 il Ravenna.

Qualche risultato l'ha sorpresa? No, credo che i risultati abbiano rispettato il blasone, l'organizzazione e i valori delle squadre. Sinceramente dal Casarano mi aspettavo almeno un gol, spinto dall'entusiasmo e dalla leggerezza della neopromossa, ma conosco bene l'ambiente del Brescia. Ho lavorato alla Feralpisalò e conosco sia il presidente Pasini che il direttore sportivo Ferretti, oggi a Brescia: conosco il loro modo di lavorare, sono una corazzata importante e lo stanno dimostrando.

La sfida più equilibrata, anche se non sembra, credo sia Potenza-Ascoli. Alla fine penso che Salernitana, Brescia, Catania e Ascoli possano essere le semifinaliste, perché hanno dimostrato durante il percorso di avere qualcosina in più





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