Tecnologie per risparmiare in bolletta: dal V2H alle pompe di calore

Un'analisi delle tecnologie che possono ridurre le spese energetiche, come il vehicle-to-home, le pompe di calore e i piani a induzione, insieme alle barriere legislative e alla necessità di politiche fiscali più favorevoli.

La tecnologia, se ben utilizzata, ha sempre portato a un miglioramento della qualità della vita e a potenziali risparmi di tempo e denaro. Basti pensare al settore agricolo, dove un tempo era impiegata un'enorme quantità di popolazione, mentre oggi, grazie a macchine agricole e nuove tecnologie, è possibile impiegare molta meno manodopera.

Allo stesso modo, esistono oggi tecnologie che ci permetterebbero di risparmiare immediatamente sulle bollette energetiche. Tuttavia, per sfruttarle appieno, è necessario che la legge ne permetta l'uso e che venga applicato il principio europeo 'chi inquina paga'. Solo così chi utilizza tecnologie obsolete e più inquinanti sarebbe incentivato a passare a soluzioni moderne, a patto che questo valga anche per i prodotti importati, come l'UE sta cercando faticosamente di implementare.

Resta il delicato tema di aiutare le classi meno abbienti: bisogna finalmente concedere alle famiglie la possibilità di detrarre dalle tasse le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, simile a quanto già permesso alle aziende. Una tecnologia che consente di prendere due piccioni con una fava è il V2H, ovvero vehicle-to-home. Questo sistema permette di utilizzare l'elettricità accumulata nelle batterie delle auto elettriche per alimentare la casa o immetterla nella rete nazionale nei momenti di bisogno.

Durante le pause tra un viaggio e l'altro, se collegate a colonnine di ricarica bidirezionali, le auto possono fornire energia alla rete, contribuendo a stabilizzarla. Tornati a casa, l'energia delle batterie può essere utilizzata per le necessità domestiche. Un'altra tecnologia fondamentale sono le pompe di calore, che possono sostituire le caldaie a combustibili fossili non solo per il riscaldamento domestico ma anche per processi industriali, grazie alle nuove generazioni che raggiungono e superano i 100 gradi centigradi.

L'Unione Europea aveva inizialmente stabilito uno stop alla vendita di caldaie a gas, simile a quello per le auto a scoppio, ma sta ripensando la decisione a causa delle resistenze dei produttori. Tuttavia, è probabile che i cittadini scelgano autonomamente le nuove tecnologie quando ne comprenderanno i risparmi. Le associazioni di categoria dovrebbero fare opera di divulgazione, ma poche sono realmente efficienti.

Non solo risparmio economico, ma anche miglioramenti in sicurezza e salute sono offerti dai piani a induzione nelle cucine, che sostituiscono i fornelli a gas. Eliminare un dispositivo a gas riduce i rischi di incidenti ed esplosioni, e la combustione a fiamma libera genera sostanze insalubri, riducendo patologie correlate. Lo Stato dovrebbe fare opera didattica, ma spesso manca. Infine, le comunità energetiche permettono di condividere i vantaggi dell'autoproduzione di energia.

Sebbene legali, sono difficili da realizzare a causa di ostacoli legislativi e della politica che spesso dice una cosa ma ne fa un'altra. In sintesi, adottare queste tecnologie richiede volontà politica e incentivi fiscali, ma porterebbe a significativi risparmi e benefici ambientali





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