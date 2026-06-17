Teheran sotto tensione: negoziati USA-Iran a Ginevra tra ostacoli nucleari, sanzioni e incertezze regionali

Mentre le strade di Teheran mostrano una città in attesa, i negoziatori USA e Iran siedono a Ginevra per definire un accordo di pace dopo mesi di guerra. Il memorandum d'intesa fissa un termine di 60 giorni, ma le divergenze su nucleare, Stretto di Hormuz, sanzioni e il ruolo di Israele minacciano di far naufragare i colloqui. L'analisi dei punti critici e le pressioni interne a entrambi i paesi

Le strade di Teheran, il 18 maggio 2026, mostrano una città segnata dal conflitto e in attesa. Su un murale compare l'immagine del defunto leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, mentre la gente cammina sotto il sole, immersa nei propri pensieri.

La tensione palpabile non è solopolitica ma anche emotiva, dopo mesi di guerra tra Stati Uniti e Iran. Ora, a Ginevra, i negoziatori dei due paesi siedono di nuovo al tavolo, consapevoli che ogni decisione potrebbe cambiare il corso della storia recente. Il memorandum d'intesa firmato da Donald Trump e dalla leadership iraniana ha fissato un termine di sessanta giorni per un accordo definitivo, ma le asperità sono molte e le probabilità di successo appaiono scarse agli occhi degli analisti.

Il documento iniziale ha solo posticipato le questioni più spinose, lasciando aperti interrogativi cruciali sul nucleare, sullo Stretto di Hormuz, sulle sanzioni e sul ruoloregionale di Israele e del Libano. Il destino del programma nucleare iraniano rimane il punto più delicato. Gli Stati Uniti vogliono eliminare le scorte di uranio arricchito quasi a livello di bomba, mentre Teheran si oppone a qualsiasi rimozione fisica del materiale, proponendo al massimo una diluizione.

Sulle future capacità di arricchimento, le posizioni divergono: Washington insiste per un azzeramento, Teheran rivendica il proprio diritto inalienabile a sviluppare la tecnologia per scopi pacifici. Si ipotizza una moratoria di durata variabile, tra cinque e vent'anni, ma non c'è ancora un'intesa. Anche il meccanismo di ispezione internazionale è controverso: l'Iran potrebbe resistere a un ritorno completo degli accordi del 2015, che Trump aveva abbandonato. Lo Stretto di Hormuz costituisce un altro ostacolo.

Dopo che le forze iraniane lo avevano bloccato, scatenando una crisi energetica globale, il memorandum prevede la sua riapertura immediata, ma i trasportatori restano guardinghi. Gli Stati Uniti promettono l'abolizione dei pedaggi, mentre l'Iran intende mantenere un ruolo di gestione della via d'acqua, che rappresenta un quinto del petrolio mondiale. La questione sanzionatoria è egualmente spinosa: Teheran chiede una revoca rapida e lo sblocco dei fondi congelati, Washington preferisce un alleggerimento graduale e condizionato alla compliance iraniana.

Il testo del memorandum concederebbe all'Iran subito delle deroghe per vendere petrolio, un gesto conciliatorio che ha suscitato critiche da parte dei falchi anti-iraniani. Trump potrebbe a sua volta essere restio a trasferire ingenti somme a Teheran in tempi brevi, soprattutto in prospettiva elettorale. La dinamica regionale complica ulteriormente il quadro.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, artefice della spinta alla guerra, ha dichiarato che Israele non si sente vincolato da alcun accordo tra Stati Uniti e Iran nella sua lotta contro il gruppo Hezbollah in Libano. Sebbene i recenti richiami di Trump abbiano momentaneamente ridotto le ostilità, una nuova escalation potrebbe compromettere i colloqui. L'Iran stessa lega la stipula di un accordo a un cessate il fuoco anche in Libano. Sul tavoloneo anche le differenze negli stili negoziali.

Il team americano, guidato dal vicepresidente JD Vance, dall'inviato Steve Witkoff e dal genero di Trump Jared Kushner, potrebbe scontrarsi con laaggine e l'esperienza dei negoziatori iraniani, abituati a tirare per le lunghe. Lo stesso Trump ha definito questa fase più facile della precedente, ma i fatti potrebbero dimostrare il contrario. La pressione interna negli Stati Uniti, con i prezzi della benzina alle stelle, e le difficoltà militari ed economiche dell'Iran spingono entrambe le parti a chiudere il conflitto.

Tuttavia, le competenze tecniche del team statunitense potrebbero essere limitate, e i sessanta giorni potrebbero rivelarsi insufficienti per elaborare un accordo dettagliato. L'accordo Obama ha richiesto due anni di trattative; qui si parla di un lasso di tempo molto più ristretto. Anche se si raggiungesse un'intesa, permangono dubbi sull'attuazione. Ricordiamo che Trump ha contribuito a mediare un cessate il fuoco nella guerra Gaza-Israele l'anno scorso, ma quel processo è ora arenato.

La sfiducia reciproca è alta e ogni germoglio di disaccordo potrebbe far deflagrare l'intero negoziato. La strada per la pace è irta di ostacoli, e solo il futuro dirà se le parti riusciranno a trasformare questo momento di aperture in una pace duratura





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