Telefonata Trump-Meloni: le umilianti dichiarazioni del presidente Usa e la Cancellazione della visita italiana

Una telefonata privata tra Donald Trump e un giornalista viene resa pubblica: il presidente Usa deride la premier Meloni per un incontro al G7, scatenando una crisi diplomatica. La risposta della premier, la cancellazione della visita negli Usa e le reazioni istituzionali.

Il 20 giugno, una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e un giornalista accreditato alla Casa Bianca ha scatenato una grave crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti.

La conversazione, avvenuta alle 18:30 ora di Washington (mezzanotte e mezza in Italia), era inizialmente finalizzata a chiedere chiarimenti su questioni internazionali come Ucraina e Libano. Tuttavia, Trump ha mostrato scarso interesse nell'affrontare tali argomenti, preferendo invece esprimere commenti personali e sprezzanti riguardo alla premier italiana Giorgia Meloni, con la quale aveva avuto un incontro pochi giorni prima al vertice G7 di Evian, in Francia.

Il presidente statunitense ha infatti deriso l'incontro, sostenendo che Meloni lo avrebbe implorato per una foto, definendola una fan e affermando di averla fatta per pietà. Queste dichiarazioni, considerate umilianti e irrispettose, sono state rilanciate in un servizio dal network La 7, provocando una reazione immediata e furibonda da parte della premier. Giorgia Meloni ha risposto con un video di 32 secondi caricato sui social, definendosi "allibita" per il comportamento di Trump.

Ha accusato il presidente americano di mancare di determinazione nei confronti dei "nemici dell'Occidente" e di mostrare un'eccessiva condiscendenza verso leadership ostili, come quella di Teheran. Ha infine chiuso con un messaggio di orgoglio nazionale: "io e l'Italia non imploriamo mai".

In segno di protesta, Meloni ha cancellato la visita ufficiale negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugno, dove avrebbe dovuto partecipare a un business forum a Miami insieme a una delegazione di imprenditori e al governatore lombardo. La decisione è stata seguita da analoghe rinunce da parte del governatore stesso e da Confindustria, che ha ritirato la sua adesione all'evento. Anche il ministero degli Esteri ha annullato un meeting in programma, evidenziando la portata del dissidio.

La crisi ha assunto dimensioni istituzionali quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla premier per esprimerle la sua vicinanza, rimanendo "molto colpito" dalle parole di Trump. Un gesto che ha sottolineato la solidarietà delle alte cariche dello Stato. Parallelamente, è emerso che il video diffuso da La 7 non mostrava l'audio originale della conversazione, in inglese.

Il senatore della Lega Maurizio Gasparri ha accusato la Casa Bianca di voler impedire la diffusione delle telefonate integrali, spiegando che esistono "ordini non scritti" che ne limitano la diffusione, preferendo trascrizioni o resoconti. Questa reticenza ha alimentato sospetti su un possibile tentativo di controllare la narrativa degli incontri privati tra Trump e leader europei.

La situazione è degenerata ulteriormente quando, nel corso della serata, Trump ha rilasciato ulteriori dichiarazioni alla NBC, confermando la sua visione della premier: "Meloni era una grande sostenitrice. Ma non la voglio come fan, perché non c'era, né lei né la Nato, quando si trattava della questione dello Stretto". Un riferimento al comportamento italiano durante le tensioni nello Stretto di Hormuz, che avevano già creato attriti in passato.

Le parole di Trump, che non hanno mostrato alcun tentativo di ricucire lo strappo, hanno certificato una rottura senza precedenti nella relazione tra l'Italia e l'amministrazione repubblicana, sollevando interrogativi sul futuro dell'alleanza atlantica e sul ruolo dell'Italia scena internazionale





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