Il 25 novembre 2026 a Roma, il Telefono Rosa organizza un convegno per studenti su stereotipi e consenso. Intervengono istituzioni, magistrati e artisti per combattere la violenza di genere nelle scuole.

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sarà segnata a Roma da una serie di eventi chiave organizzati dall'Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa - APS. L'iniziativa principale si svolgerà mercoledì 25 novembre 2026, presso il Teatro Orione situato in Via Tortona 7, con un focus specifico rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. L'evento è programmato per svolgersi dalle ore 9:30 alle ore 12:30, in un contesto dedicato alla formazione e alla consapevolezza.

Questo appuntamento rappresenta il punto di partenza per un percorso formativo più ampio che mira a coinvolgere direttamente la generazione più giovane nella lotta contro gli stereotipi di genere. L'obiettivo principale è quello di fornire agli studenti strumenti concreti per riconoscere le forme di violenza, le discriminazioni e le relazioni irrispettose, promuovendo una cultura del rispetto e della parità. Il progetto educativo mira a trasformare i giovani da semplici spettatori a parte attiva del cambiamento culturale necessario per affrontare queste tematiche complesse.

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Istituzioni e Parlamento nel dibattito

Il convegno aprirà con i saluti istituzionali dell'Avv. Antonella Faieta, Presidente del Telefono Rosa, che introdurrà i temi centrali dell'incontro. Seguirà un contributo video dell'On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla Violenza di genere e razzializzazione, che presenterà una prospettiva intersezionale affrontata in collaborazione con Marianna The Influenza. Questo segmento si concentrerà sull'analisi dell'intreccio tra genere, origine, razzismo e discriminazioni, offrendo una visione completa delle molteplici sfaccettature della violenza.

Il ruolo della magistratura e della cultura

Un aspetto fondamentale dell'evento sarà dedicato all'intervento di Ylenia Bianca, Sostituta Procuratrice presso la Procura di Velletri. L'esperta legale spiegherà l'importanza cruciale di riconoscere precocemente i segnali di violenza, illustrando il ruolo attivo della magistratura nella prevenzione e nell'intervento. L'approccio giuridico si unirà a una riflessione culturale condotta da Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, il cui intervento verterà sull'importanza di promuovere nuovi modelli di maschilità basati su rispetto, parità e responsabilità.

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Letteratura e arte contro la discriminazione

La sezione culturale dell'incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo letterario e giornalistico. Luca Rosini condurrà un'intervista a Donata Columbro, giornalista e autrice del libro "Perché contare i femminicidi è un atto politico", analizzando l'impatto sociale della narrazione statistica. Inoltre, l'associazione UNITA - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo presenterà un'opera curata dalle scrittrici Sofia Iacuitto e Ilenia D'Ambra, che completerà il quadro multidisciplinare dell'evento.

Impatto pratico e progetti futuri

L'evento si inserisce nel contesto di un progetto più vasto promosso dall'azienda Alia, dove Fulvia Caliceti, Direttrice Marketing e Comunicazione e Ambasciatrice del Telefono Rosa per il 2026, racconterà i risultati ottenuti. Il percorso formativo include non solo incontri tematici, ma anche approfondimenti sulla cittadinanza digitale consapevole e attività di sensibilizzazione sugli stereotipi. Gli studenti saranno chiamati a realizzare progetti concreti che comprendono anche momenti di aggregazione come cene e degustazioni di vini selezionati, per consolidare i valori appresi attraverso l'esperienza diretta.