Telegram, l'infrastruttura della violenza di genere: un report rivela un sistema organizzato e profittevole

Un'indagine di AI Forensics svela come Telegram sia diventato involontariamente il canale principale di un sistema organizzato che automatizza, cataloga e vende la violenza di genere. L'uso di bot e l'automazione hanno abbattuto le barriere, creando un'economia sommersa dove gli abusi vengono monetizzati. TikTok emerge come la principale fonte di materiale.

Su Telegram , la violenza di genere sta assumendo i contorni di un'infrastruttura organizzata e profittevole, di cui la popolare app di messaggistica istantanea sta diventando il canale principale e involontario.

Queste sono le conclusioni a cui giunge il report Harassment As Infrastructure: How Telegram's design enables technology-facilitated gender-based violence in Italy and Spain, curato da AI Forensics, un'organizzazione indipendente italiana che conduce indagini tecnico-forensi sull'uso dell'intelligenza artificiale e delle piattaforme digitali in contesti di abusi e violenze. Il rapporto dimostra che Telegram ha inavvertitamente permesso la nascita di un sistema dove la violenza è automatizzata, catalogata, distribuita e venduta con efficienza, come se fosse una piattaforma e-commerce legittima. L'indagine si basa sull'analisi di 2,8 milioni di messaggi scambiati in sedici comunità online tra Italia e Spagna nell'arco di sei settimane, e il risultato demolisce la narrazione secondo cui gli abusi sarebbero sporadici, legati a devianze individuali (come il revenge porn) o a comportamenti di adolescenti irresponsabili. Il report rivela una realtà ben più complessa e radicata. \La diffusione della violenza di genere non è limitata ai confini nazionali né a una singola piattaforma. La ricerca ha identificato oltre 24.000 utenti attivi nel perpetrare violenze e diffonderle tramite gruppi Telegram che riuniscono 27.000 membri in Italia e circa 25.000 in Spagna. Questi numeri evidenziano una massa critica di individui che operano all'interno di norme sociali condivise, nelle quali lo sfruttamento delle donne è normalizzato e incoraggiato. Il fenomeno va ben oltre, ad esempio, il gruppo Facebook Mia moglie, dove a diffondere fotografie di donne erano principalmente i loro partner. Infatti, il 72% dei contenuti circolanti nei gruppi spagnoli è stato rintracciato anche negli ambienti italiani, dimostrando che la violenza di genere digitale ha costruito una rete transnazionale che agisce ignorando le giurisdizioni legali e le barriere linguistiche. Telegram funge da collante, diventando il punto di raccolta e lo snodo logistico dove i contenuti estratti da altre piattaforme vengono aggregati, elaborati e rimessi in circolazione. Questo sistema crea una vera e propria economia sommersa, alimentata dalle funzionalità offerte da Telegram, trasformando l'abuso in una fonte di reddito. A guidare questa attività, secondo il report, sono soprattutto uomini giovani ed eterosessuali che hanno creato modelli di business per la vendita di interi archivi digitali, compresi immagini e video intimi non consensuali, anche di natura pedopornografica e incestuosa. L'accesso a questi archivi è a pagamento e soggetto a dinamiche di mercato ben precise: gli utenti possono acquistare l'accesso permanente a canali privati o archivi completi pagando somme variabili tra i 20 e i 50 euro, oppure sottoscrivere abbonamenti ricorrenti a partire da 5 euro mensili. La monetizzazione è strutturata, con servizi di affiliazione che reclutano utenti per promuovere bot di intelligenza artificiale capaci di generare immagini nudificate, offrendo in cambio percentuali sui guadagni. \L'automazione rappresenta il motore principale che ha permesso la crescita di questa economia. L'uso diffuso di bot e strumenti di intelligenza artificiale ha eliminato le barriere tecniche all'ingresso, consentendo a chiunque di partecipare attivamente alla catena di produzione e distribuzione della violenza. I bot svolgono diverse funzioni all'interno di queste comunità: gestiscono automaticamente l'accesso ai gruppi privati, controllano il rispetto delle regole interne, generano link di invito e offrono servizi di manipolazione delle immagini. I cosiddetti 'nudifying bot' sono tra gli strumenti più richiesti e pubblicizzati, in grado di prendere una fotografia di una donna e trasformarla in un'immagine sessualmente esplicita in pochi secondi. Questa tecnologia, abbinata alla capacità di generare deepfake audio e video, ha dato vita a un mercato parallelo di contenuti sintetici non consensuali che alimenta ulteriormente la domanda di materiale abusivo. Sebbene Telegram sia il palcoscenico principale dove queste violenze vengono organizzate e consumate, il report chiarisce che la piattaforma non opera isolatamente, ma fa parte di un ecosistema multipiattaforma più ampio. TikTok emerge come la principale fonte di materiale grezzo, essendo menzionata quasi ventimila volte nel dataset analizzato. Gli utenti di Telegram considerano TikTok come una riserva inesauribile da cui attingere immagini e video di donne, spesso minori o influencer, per poi elaborarli e ridistribuirli illegalmente, alimentando un ciclo di violenza sempre più sofisticato e pervasivo





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