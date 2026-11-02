Telelettura contatori 2027: nuove regole condomini ed obblighi

Dal 1° gennaio 2027 i contatori dei condomini dovranno avere la telelettura. Verifica obbligatoria, costi per la sostituzione dei radiatori e sanzioni fino a 2.500 euro per chi non rispetta le nuove norme sull'efficienza energetica.

Dal primo gennaio 2027 entreranno in vigore norme più severe per gli edifici con impianti di riscaldamento centralizzati in Italia. Questa disposizione deriva da un decreto legislativo del 2020 che recepisce la normativa europea sull'efficienza energetica. L'obiettivo principale è quello di eliminare le letture manuali dei consumi energetici, rendendo il monitoraggio dell'energia utilizzata molto più semplice e preciso. La nuova regola richiede che i sistemi individuali di misurazione del calore siano dotati di dispositivi che consentano la lettura a distanza dei dati.

Obblighi per i sistemi di misurazione

La novità riguarda specificamente i contatori di fornitura, i sottocontatori e i sistemi individuali di contabilizzazione del calore. Dovranno tutti essere attrezzati con funzionalità di telelettura entro la scadenza stabilita, a condizione che sia tecnicamente fattibile ed economicamente efficiente. Non si tratta di installare un nuovo intero impianto di riscaldamento, ma di rendere compatibili con la lettura da remoto i sistemi già esistenti. Questo permetterà di attribuire i costi di riscaldamento in base ai consumi reali di ogni unità immobiliare.

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La distinzione è cruciale perché consentirà di evitare di scaricare gli eccessi di consumo di un condomino negligente su quello virtuoso che ha speso meno. I dispositivi installati dopo il twentyfive ottobre 2020 devono già essere predisposti per la lettura a distanza. Per quelli installati in precedenza, l'adeguamento sarà obbligatorio se non possiedono questa funzionalità specifica. Per i modelli già predisposti basterà aggiungere un modulo radio, mentre per quelli considerati obsoleti si dovrà procedere alla sostituzione completa con costi stimati.

Costi e modalità di adeguamento

La scadenza potrebbe comportare spese aggiuntive significative per alcuni proprietari di casa. Per i contatori obsoleti, il costo per la sostituzione si aggira intorno ai cento euro per ogni radiatore. Questa spesa è parzialmente detraibile al cinquanta percento tramite i bonus casa previsti per gli interventi di efficientamento energetico condominiale. La prima operazione da compiere è una verifica tecnica approfondita dei dispositivi attualmente presenti nell'edificio. L'amministratore di condominio può rivolgersi alla società che gestisce la contabilizzazione o al manutentore dell'impianto.

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L'amministratore dovrà accertare se i sistemi installati siano già compatibili con la telelettura o meno. Solo dopo questa verifica sarà possibile stabilire con certezza se occorrano interventi immediati e quantificare le eventuali spese complessive. Va verificato attentamente se convenga procedere con l'adeguamento o con la sostituzione completa dei dispositivi. Si parla di circa settanta-novanta euro per ogni nuovo ripartitore teleleggibile, a cui si possono aggiungere altri trentaquaranta euro a elemento per la eventuale sostituzione delle valvole.

Sanzioni e conformità normativa

La normativa prevede sanzioni molto severe per specifiche violazioni degli obblighi di installazione dei sistemi di misurazione e termoregolazione. Le multe possono arrivare fino a duemilaquattrocentocinquantacinque euro per chi non rispetta i nuovi standard. Questo incentiverà la tempestività nell'adeguamento degli impianti per evitare penalità economiche. L'obiettivo finale è garantire una ripartizione delle spese condominiali più equa e trasparente, basata sui dati reali e non su stime approssimative. La comunicazione chiara delle regole aiuta i cittadini a prepararsi in anticipo.