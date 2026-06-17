Telemarketing selvaggio: la maggioranza tenta di eliminare la norma che lo vietava anche per telecomunicazioni

Un emendamento soppressivo alla Camera rischia di cancellare l'estensione del divieto di telemarketing non autorizzato ai servizi di telefonia e internet, già approvata dal Senato. Le associazioni dei consumatori protestano: sarebbero due regimi diversi per fenomeni identici.

La maggioranza parlamentare ha presentato alla Camera dei Deputati uno degli emendamenti soppressivi volti a eliminare dal decreto legge sui carburanti, noto come Dl carburanti, la norma che introduceva restrizioni al telemarketing selvaggio , suscitando le immediate proteste delle associazioni dei consumatori.

L'articolo interessato è l'1-duodecies del decreto, che era stato modificato dal Senato per estendere le regole anti-disturbo anche ai servizi di telecomunicazione, come telefonia fissa, mobile e connettività internet. Se l'emendamento soppressivo venisse approvato da Montecitorio, la disciplina speciale rimarrebbe applicabile solo alle forniture di energia elettrica e gas, ma non verrebbe estesa alle telecomunicazioni.

Inoltre, verrebbe meno anche la nuova, più ampia, formulazione dell'eccezione che consentirebbe ai professionisti di contattare i propri clienti per proporre qualsiasi bene o servizio, non solo energia o gas, purché vi sia un consenso specifico. Il decreto, che deve essere convertito in legge entro il 29 giugno, dovrà tornare al Senato perché la Camera ha apportato modifiche al testo già approvato a Palazzo Madama.

La norma era inizialmente stata introdotta nel decreto bollette, innovando il Codice del consumo con il divieto di effettuare sollecitazioni commerciali telefoniche o via messaggio per contratti di energia e gas, salvo i casi di richiesta diretta del consumatore o di consenso specifico del cliente esistente. Il Senato aveva ampliato la portata della misura aggiungendo, dopo le parole "energia elettrica e gas", anche "i servizi di telecomunicazioni", estendendo così il divieto di contatto non autorizzato, l'onere della prova a carico dell'operatore, l'obbligo di identificazione univoca del numero del call center e la nullità dei contratti stipulati in violazione.

Aveva anche modificato l'eccezione per i clienti esistenti, permettendo il contatto per proposte relative a qualsiasi bene o servizio offerto dal professionista, non solo energia e gas. La soppressione dell'intero articolo 1-duodecies cancellerebbe entrambe le modifiche: né l'estensione alle telecomunicazioni né la nuova eccezione più ampia entrerebbero in vigore. Per i clienti dell'energia elettrica e gas, le norme già vigenti rimarrebbero inalterate, poiché la soppressione riguarderebbe solo le integrazioni approvate dal Senato.

Questo comporterebbe un regime differenziato: per energia e gas valgono regole stringenti contro le chiamate indesiderate, per telefonia e internet no, nonostante i consumatori subiscano in entrambi i casi lo stesso fenomeno. Le associazioni per i diritti dei consumatori hanno reagito con fermezza. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha dichiarato: "Giù le mani dalla stretta sul telemarketing nel settore della telefonia.

Nessun passo indietro deve essere fatto sul sacrosanto giro di vite dato al Senato, nel dl accise, contro le telefonate selvagge e che estende anche alle telecomunicazioni quanto già previsto per luce e gas. A quanto pare sta per essere presentato alla Camera un emendamento che sopprime quanto ha votato il Senato. Sarebbe una vergogna bella e buona".

Ha aggiunto: "È inaccettabile che, per una volta che si fa una cosa a favore dei consumatori, poi arrivi sempre la solita manina per tutelare le lobby invece degli italiani, che sono arcistufi di ricevere telefonate moleste". Il dibattito evidenzia il conflitto tra la tutela dei consumatori, esausti dal telemarketing invasivo, e gli interessi di settori che potrebbero vedere ridotta la possibilità di contatto commerciale diretto.

La scadenza del 29 giugno per la conversione del decreto impone tempi stretti e rende la vicenda urgente, con il rischio che una delle poche misure a difesa dei cittadini contro le chiamate non desiderate venga cancellata prima ancora di entrare in vigore





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